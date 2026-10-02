Mở rộng diện tích, tạo thêm không gian phát triển khu kinh tế Vũng Áng

Quyết định số 1918/QĐ-TTg nêu rõ, quy mô khu kinh tế Vũng Áng sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, bao gồm 57.998ha đất liền và 15.000ha mặt biển. Việc mở rộng ranh giới, diện tích khu kinh tế Vũng Áng nhằm tạo thêm quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư phát triển trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh lên 72.998ha. (Ảnh minh họa).

Mục tiêu chính là phát triển khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu vực kinh tế năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ; nghiên cứu triển khai các mô hình mới như khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Về tính chất, khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Đây đồng thời là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Lộ trình đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 sẽ hoàn thành quy hoạch chung khu kinh tế mở rộng và một số quy hoạch phân khu 1/2.000 đối với các phân khu quan trọng; đồng thời xây dựng và khởi công xây dựng một số cơ sở hạ tầng lớn; xúc tiến mạnh việc thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Bước sang giai đoạn 2028 - 2030, khu kinh tế sẽ triển khai vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trên toàn khu kinh tế; tiếp tục thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế trong giai đoạn sau năm 2030; nghiên cứu triển khai một số mô hình khu công nghiệp, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2050 sẽ hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị đáng sống, xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao...