ĐBP - Năm 2026, toàn tỉnh có 61.717 trẻ từ 0 - 7 tuổi thuộc diện tiêm chủng, trong đó 11.400 trẻ dưới 1 tuổi. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên triển khai đầy đủ các loại vắc xin thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo quy định. Trong đó, từ năm 2024, vắc xin Rota đã được đưa vào chương trình, miễn phí cho trẻ từ 2 đến dưới 6 tháng tuổi. Riêng trong năm 2026, toàn tỉnh có 8.743 trẻ được uống vắc xin Rota, góp phần mở rộng cơ hội phòng bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota, bảo vệ sức khỏe trẻ em ngay từ những tháng đầu đời.

Trẻ uống vắc xin Rota tại Trạm Y tế xã Thanh Nưa.

Chị Lò Thị Mai, ở bản Nghịu, xã Thanh Nưa chia sẻ: Trước đây, nếu cho con đi tiêm dịch vụ thì chi phí khá cao, không phải gia đình nào cũng có điều kiện. Bây giờ được tiêm miễn phí, tôi vừa tiết kiệm được tiền vừa yên tâm vì con được phòng bệnh từ sớm. Có vắc xin phòng bệnh thì trẻ giảm nguy cơ ốm đau, phải đi viện, chúng tôi không phải nghỉ làm nhiều ngày để chăm con. Tôi mong ngày càng có thêm nhiều loại vắc xin được đưa vào chương trình để trẻ em ở vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận đầy đủ.

Thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Điện Biên sẽ triển khai tiêm vắc xin Phế cầu cho trẻ dưới 1 tuổi từ ngày 01/01/2027; đồng thời dự kiến triển khai tiêm vắc xin HPV cho trẻ em gái từ 9 - 15 tuổi sau năm 2028. Để việc mở rộng danh mục vắc xin đạt hiệu quả cao nhất, công tác quản lý, rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng tại tuyến cơ sở được xác định là khâu then chốt.

Bác sĩ Phạm Bá Đạt, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Thanh Nưa cho biết: Trạm Y tế tiến hành cập nhật thông tin hành chính, mã định danh cá nhân của trẻ trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS). Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh chiến dịch “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng nhằm chuẩn hóa thông tin, tránh trùng lặp hồ sơ hoặc thất lạc lịch sử tiêm chủng của trẻ khi thay đổi tên gọi, địa giới hành chính. Đồng thời, Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an xã rà soát danh sách trẻ em sinh sống trên địa bàn dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm quản lý sát sao, không bỏ sót trẻ mới sinh, trẻ mới chuyển đến hoặc trẻ đến độ tuổi tiêm chủng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia năm 2026 tại Điện Biên đã đạt được những kết quả nổi bật, xếp trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cụ thể, trong đợt 1, toàn tỉnh đã rà soát được 366.289/371.556 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,6%, đứng vị trí thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đợt 2, toàn tỉnh đã rà soát được 15.762/16.492 hồ sơ, đạt 95,6% (đứng vị trí 03/34 tỉnh, thành phố) và làm sạch được 11.749/16.492 hồ sơ, đạt 71,2% (đứng vị trí 05/34 tỉnh, thành phố).

Nền tảng dữ liệu này cũng là tiền đề quan trọng để Điện Biên hiện thực hóa mục tiêu bao phủ tất cả các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đạt trên 95% trong năm 2026, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các vắc xin mới trong những năm tiếp theo.

Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC) cho biết: Thời gian tới, CDC tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tổng thể và chủ động cung ứng đầy đủ vắc xin, vật tư, tài liệu truyền thông về lợi ích của tiêm chủng cho cơ sở. Song song với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát, trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm bảo đảm công tác tiêm chủng tại các địa phương diễn ra an toàn, đúng quy trình và đạt tỷ lệ bao phủ theo kế hoạch.

Cùng với đó, tại các xã vùng cao, biên giới, các giải pháp trọng tâm đang được ngành Y tế và các địa phương triển khai đồng bộ: Từ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, phân công rõ người, rõ việc, gắn kiểm tra giám sát với kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở; cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp xuống vùng sâu, vùng xa hỗ trợ chuyên môn cho các địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp; đến đổi mới công tác truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận để mỗi gia đình chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và bảo đảm an toàn tiêm chủng. Qua đó, nhằm xây dựng “lá chắn” miễn dịch cộng đồng vững chắc, bảo vệ sức khỏe và chắp cánh cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện.