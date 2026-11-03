Mở rộng diện bao phủ BHTN: Bảo đảm quyền lợi người lao động, ổn định thị trường lao động lâu dài

Nỗ lực thực thi luật để bảo đảm quyền lợi của người lao động

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 9/2026, Trung tâm thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 5.725 hồ sơ (giảm 2.771 hồ sơ so với tháng 8.2026 và tăng 321 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025) với số tiền hỗ trợ 213,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 1.400 người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 95 người với số tiền 374,2 triệu đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã ra quyết định hưởng BHTN cho 51.200 người, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025 với số tiền hỗ trợ khoảng 1.943 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Có trên 47.500 người thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm mới; hỗ trợ học nghề cho 742 người với số tiền 2,959 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến hết tháng 10, Trung tâm đã tiếp nhận trên 191 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, con số này tăng gần 6,5% so với năm trước. Đến nay đã giải quyết cho 166 nghìn người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay Trung tâm đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai đối tượng của 1.765 trường hợp với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng…

Qua một vài con số trên có thể thấy, chính sách BHTN là chỗ dựa vững chắc, giúp người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và tìm được việc làm mới sau khi mất việc. Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của chính sách BHTN, các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước đã và đang nỗ lực thực thi Luật để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Mở rộng đối tượng, tăng quyền lợi thụ hưởng BHTN

Đó là nội dung quan trọng của Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Không chỉ mở rộng đối tượng tham gia BHTN, các quy định trong Luật Việc làm 2025 còn hướng đến tính linh hoạt mức đóng BHTN cũng như mở rộng quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, so với Luật Việc làm 2013, Luật Việc làm năm 2025 mở rộng hơn về đối tượng tham gia BHTN, gia tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết trợ cấp thất nghiệp và linh hoạt hơn trong quy định về chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động… Các quy định mới này không chỉ góp phần gia tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHTN cho người lao động, doanh nghiệp, mà còn bảo đảm tính linh hoạt của chính sách, đặc biệt trong các trường hợp suy thoái kinh tế, thiên tai, dịch bệnh…

Đối với chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, việc sửa đổi điều kiện hỗ trợ tại Luật Việc làm năm 2025 giúp người sử dụng lao động dễ tiếp cận hơn với chế độ này, nhằm tăng số lượng người sử dụng lao động được hỗ trợ, góp phần duy trì, phát triển việc làm cho người lao động, hạn chế tình trạng thất nghiệp xảy ra. Đồng thời, với việc tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề sẽ giúp người thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, rút ngắn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp so với hiện nay.

Về mức đóng, Luật quy định linh hoạt, gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Luật giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế và kết dư Quỹ BHTN để quy định việc giảm mức đóng BHTN, đồng thời, hỗ trợ bằng tiền hoặc hỗ trợ khác trong trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm. Đây là cơ chế quan trọng nhằm chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính, giúp người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Có thể khẳng định, với nhiều đổi mới quan trọng về chính sách BHTN, Luật Việc làm 2025 thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc xây dựng thị trường lao động hiện đại, hiệu quả và bền vững. Việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi cho đông đảo người lao động, mà còn giúp tăng cường an toàn xã hội, tạo nền tảng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn góp phần ổn định thị trường lao động về lâu dài, đặc biệt là nhóm làm việc ngắn hạn, không trọn thời gian, lao động tự do… thường xuyên đối mặt với nguy cơ mất việc, giảm thu nhập. Đặc biệt, cơ chế linh hoạt trong quy định về mức đóng BHTN là bước đi phù hợp với bối cảnh kinh tế nhiều biến động, giúp giảm thiểu rủi ro cho cả người lao động và doanh nghiệp, đồng thời duy trì sự ổn định của thị trường lao động, hạn chế các tác động tiêu cực của khủng hoảng đến đời sống xã hội.