Mở rộng diện bao phủ, bảo đảm an sinh xã hội

Hơn 22,6 triệu người tham gia BHXH

Trong 9 tháng năm 2026, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH là 22,64 triệu người; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Lũy kế đến hết tháng 9-2026, số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của toàn hệ thống trong việc mở rộng diện bao phủ, phát triển người tham gia và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ động hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền lợi người lao động

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn khẳng định, đối với công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới an sinh xã hội bền vững và mở rộng quyền lợi của người lao động.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp

Cùng với đó, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ trong giải quyết chính sách BHXH, BHTN và rà soát các nội dung chi trả, giải quyết chế độ, bảo đảm giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người lao động. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Thực hiện chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số; rà soát số liệu hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng; rà soát hưởng trùng các chế độ BHXH hằng tháng; rà soát việc giải quyết chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh công tác chi trả, giải quyết các chế độ hằng tháng, cơ quan BHXH luôn tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH theo hướng nâng cao quyền lợi cho người tham gia, góp phần nâng cao sự tin tưởng của người lao động đối với chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2026, số người hưởng chế độ BHXH một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025.

Hơn 148 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT

Công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHYT luôn được cơ quan BHXH thực hiện theo hướng vừa bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người dân, vừa quản lý, nhận diện và hạn chế các rủi ro trong quá trình sử dụng quỹ BHYT. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt KCB BHYT, đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT hơn 133.300 tỷ đồng. Cơ quan BHXH tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, đồng thời sử dụng hiệu quả, an toàn quỹ BHYT.

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, bước vào quý IV-giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026, BHXH Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Giám đốc BHXH Việt Nam đã yêu cầu các phó giám đốc theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn được phân công phụ trách tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, nguyên nhân của những nhiệm vụ chậm tiến độ, xây dựng giải pháp cụ thể; khẩn trương xây dựng, hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm quý IV-2026. Toàn hệ thống thực hiện nguyên tắc quản trị “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số

Trên các lĩnh vực chuyên môn, BHXH các tỉnh, thành phố được yêu cầu tiếp tục mở rộng diện bao phủ; nâng cao chất lượng quản lý thu, phát triển người tham gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHTN; tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các nhiệm vụ về quản lý tài chính, tài sản, kiểm tra, tiếp công dân, tuyên truyền và tổ chức cán bộ cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Với yêu cầu tập trung cao độ trong quý IV-2026, toàn hệ thống BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT.