Mở rộng điểm gửi xe, trạm sạc phục vụ vùng phát thải thấp ở Hà Nội

Văn phòng UBND TP Hà Nội mới ban hành Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường về việc tiếp tục triển khai Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và UBND các phường, đặc biệt là các phường thuộc khu vực Vành đai 1, tập trung rà soát, mở rộng mạng lưới bãi, điểm trông giữ phương tiện.

Cùng với đó, các đơn vị nghiên cứu bố trí thêm các điểm trung chuyển, tăng cường kết nối với hệ thống giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển vào khu vực nội đô.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh đầu tư, phát triển hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin xe điện; tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, tạo điều kiện để người dân từng bước chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Việc chuẩn bị hạ tầng giao thông được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, khu vực có mật độ giao thông lớn, nhu cầu đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân cao. Do đó, việc bố trí hợp lý các điểm trông giữ phương tiện, trạm sạc và tăng khả năng kết nối giao thông công cộng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai Đề án.

Bên cạnh việc chuẩn bị hạ tầng, Hà Nội tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, quy định thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ Xây dựng; tham mưu, dự thảo văn bản của UBND Thành phố gửi hai bộ trước ngày 10/11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo kịp thời.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 theo lộ trình năm 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, việc mở rộng mạng lưới điểm trông giữ phương tiện, phát triển hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin xe điện và tăng cường kết nối giao thông công cộng là những nhiệm vụ trọng tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân từng bước thay đổi phương thức đi lại, hướng tới sử dụng phương tiện giao thông xanh.