Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026 tại Cà Mau. Ảnh: Agritrade

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21-25/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Đây là dịp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, đồng thời tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch.

Không gian quy tụ 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất đến từ 14 tỉnh, thành phố, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền và sản phẩm nông nghiệp chế biến. Đây là dịp để các chủ thể sản xuất trực tiếp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, kết nối với đối tác phân phối, doanh nghiệp lữ hành và tìm kiếm cơ hội đưa đặc sản địa phương vào hệ thống quà tặng du lịch.

Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thủy hải sản, nông sản chế biến, trái cây sấy, trà và đồ uống, thực phẩm, gia vị, dược liệu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn của không gian là cách thức tổ chức trưng bày gắn với trải nghiệm, giới thiệu câu chuyện sản phẩm và bản sắc văn hóa địa phương. Khu vực được thiết kế bằng vật liệu tre, nứa thân thiện với môi trường.

Thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp, du khách không chỉ tìm hiểu về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm mà còn có cơ hội khám phá quy trình sản xuất, giá trị văn hóa và câu chuyện của cộng đồng tạo ra sản phẩm. Đây là cách gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm OCOP, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm đặc trưng trong hành trình khám phá các vùng miền.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, việc tổ chức không gian quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch nhằm tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch. Qua đó, sản phẩm OCOP không chỉ được giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm mà còn có thêm cơ hội hiện diện tại các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng và hệ thống quà tặng phục vụ du khách.

Theo ông Hoàng Văn Dự, khi sản phẩm OCOP được kết nối với hoạt động tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở chất lượng hàng hóa mà còn ở câu chuyện về vùng đất, con người và truyền thống sản xuất. Đây cũng là hướng đi góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền đã sẵn sàng phục vụ khách hàng. Ảnh: Agritrade

Không gian tại Cà Mau là hoạt động thứ hai trong chuỗi ba sự kiện quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Trước đó, sự kiện đã diễn ra tại Lào Cai vào tháng 10/2026, gắn với Lễ hội Văn hóa du lịch Mường Lò. Sự kiện tiếp theo dự kiến tổ chức tại Lâm Đồng vào tháng 12/2026, gắn với Festival Hoa Đà Lạt.

Tại Cà Mau, không gian OCOP là một trong những hoạt động thuộc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sự kiện có quy mô 350 gian hàng với các khu vực trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, giới thiệu việc làm và ẩm thực.

Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra nhiều hoạt động như hội nghị kết nối cung cầu, hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Định vị lại ngành tôm”, quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau và các hoạt động trải nghiệm về tôm. Bên cạnh đó là các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như đêm hội văn hóa các dân tộc, không gian ẩm thực và làng nghề truyền thống, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ và các hoạt động thể thao đặc sắc.

Với thông điệp “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ hướng tới quảng bá ngành hàng tôm chủ lực mà còn giới thiệu văn hóa, con người, ẩm thực và tiềm năng du lịch của địa phương. Việc kết nối các sản phẩm OCOP với chuỗi hoạt động này góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách và mở rộng cơ hội tiêu thụ đặc sản vùng miền.