Mở rộng đầu ra cho sản phẩm Quảng Ngãi bằng thương mại điện tử

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi phát biểu

Ngày 30.9, Sở Công Thương Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị kết nối giao thương và ứng dụng giải pháp số trong TMĐT xuyên biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, kết quả phát triển TMĐT trên địa bàn thời gian qua vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành gian hàng số; thiếu thông tin cập nhật về tiêu chuẩn kĩ thuật, quy định pháp lý của các thị trường quốc tế khi xuất khẩu qua TMĐT xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, kĩ năng tiếp thị số, đặc biệt là bán hàng qua livestream, chưa được doanh nghiệp khai thác hết tiềm năng. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng của Quảng Ngãi tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Theo ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2021–2025, hạ tầng số và thanh toán số trên địa bàn có bước phát triển. Thanh toán không tiền mặt chiếm trên 35% tổng phương tiện thanh toán; 100% siêu thị, trung tâm mua sắm có thiết bị POS và 100% cơ quan hành chính thực hiện kí số văn bản.

Trong cộng đồng doanh nghiệp, 80% doanh nghiệp có website tích hợp đặt hàng; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn TMĐT hoặc mạng xã hội; 40% ứng dụng nền tảng di động trong hoạt động TMĐT.

Công tác đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng được triển khai, với khoảng 1.500 lượt cán bộ, doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tham gia tập huấn.

Các đại biểu trao đổi về giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử

Ngành Công Thương đã hỗ trợ 21 đơn vị thiết lập email tên miền riêng, 20 đơn vị xây dựng website TMĐT, 15 đơn vị xây dựng thương hiệu số; đồng thời đưa khoảng 1.400 sản phẩm lên các sàn TMĐT cho hơn 740 doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.

Những kết quả này tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang môi trường số. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành Công Thương, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn vẫn có quy mô nhỏ và vừa, sản xuất còn manh mún, năng lực công nghệ hạn chế và chưa đầu tư bài bản cho TMĐT.

Nhân lực chuyên trách về TMĐT, công nghệ thông tin còn thiếu, trong khi kinh phí dành cho các chương trình hỗ trợ còn hạn hẹp. Công tác tuyên truyền, đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu khi mỗi năm mới tập huấn cho khoảng 100–120 doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, hội nghị lần này được tổ chức theo hướng tăng tính thực hành, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng công nghệ, đơn vị logistics và đối tác trong, ngoài nước.

Livestream bán hàng được giới thiệu nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP, HTX và hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng trên môi trường số

Đáng chú ý, các phiên livestream bán hàng trực tiếp được tổ chức cho các chủ thể OCOP, HTX và hộ kinh doanh. Hoạt động này không chỉ nhằm tạo sự chú ý trên các nền tảng số mà hướng đến giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách vận hành gian hàng, tiếp thị sản phẩm, xây dựng uy tín và tạo niềm tin với khách hàng.

Ông Phạm Quốc Cường, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Alibaba tại Việt Nam, cho rằng Quảng Ngãi có nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản nổi bật như tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, cá bống sông Trà, sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu.

Theo ông Cường, việc tham gia các sàn TMĐT có thể tạo thêm điều kiện để những sản phẩm này tiếp cận người tiêu dùng, trong đó có thị trường xuyên biên giới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tấn Hoàng, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Lê, cho biết HTX đã tham gia một số sàn TMĐT như Shopee, Lazada và đạt những hiệu quả tích cực.

Hiện HTX đang phát triển vùng nguyên liệu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tham gia sàn TMĐT xuyên biên giới, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại chương trình

Theo định hướng phát triển TMĐT giai đoạn 2026–2030, Quảng Ngãi sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, tăng hỗ trợ tài chính, đầu tư hạ tầng và logistics; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, HTX, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn, xây dựng website và ứng dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỉ lệ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, mở rộng thanh toán điện tử, tăng cường đào tạo kĩ năng kinh doanh số và từng bước đưa sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào thị trường TMĐT xuyên biên giới.

Với nhóm sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và OCOP, mở rộng kênh bán hàng số sẽ bổ sung thêm đầu ra, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.