Mở rộng đầu ra cho hợp tác xã

Đại diện các hợp tác xã tham gia đào tạo bán hàng trên môi trường số do Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với Trường trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam tổ chức. Ảnh: Hồng Quý

Tuy nhiên, để giữ được thị trường, các HTX không chỉ cần sản phẩm phù hợp nhu cầu mà còn phải nâng cao năng lực kinh doanh, bảo đảm nguồn cung và xây dựng mối liên kết lâu dài với đối tác.

Giúp hợp tác xã đưa sản phẩm đến gần nhà mua hàng

Đối với các HTX, hội chợ, triển lãm là dịp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác phân phối. Qua những chương trình này, các đơn vị có thể nắm bắt thị hiếu, tìm hiểu yêu cầu của thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng. Song, hiệu quả xúc tiến không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được trưng bày mà còn ở khả năng chuyển sự quan tâm thành đơn hàng và duy trì tiêu thụ sau chương trình.

Bà Nguyễn Thị Đào, đại diện HTX Nông nghiệp nuôi ong, thương mại, dịch vụ Hàng Gòn (phường Hàng Gòn) cho hay: Đơn vị đang phát triển đa dạng các sản phẩm từ mật ong. Thời gian qua, HTX đã nỗ lực tham gia chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu hàng hóa và tìm kiếm khách hàng ngoài địa phương do các sở, ngành và Liên minh HTX thành phố tổ chức, song song đó, đẩy mạnh bán hàng trực tuyến. Điều này góp phần giúp HTX tiêu thụ 20 tấn mỗi năm và khoảng 20 sản phẩm chế biến, trong đó tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội chiếm một phần quan trọng.

Để hỗ trợ các thành viên, những năm qua, Liên minh HTX thành phố kết hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại giúp các HTX tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm trong, ngoài thành phố. Song song đó, nhiều lớp tập huấn về công nghệ, quản trị và nhất là bán hàng trên môi trường số đã được mở ra để đào tạo nhân lực vận hành của HTX.

Theo bà Vy Vũ Hồng Thảo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, qua các hoạt động này, HTX có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, hệ thống phân phối và nhà mua hàng, nhất là đối với nông sản, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Một số HTX còn tham gia chương trình bình ổn giá, bán hàng lưu động, góp phần mở rộng kênh tiêu thụ một cách lâu dài, bền vững. Tuy nhiên, để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, HTX phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về chất lượng, giá bán, bao bì, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng.

Tương tự, theo ông Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố, hoạt động xúc tiến cần gắn quảng bá sản phẩm với kết nối tiêu thụ. Bên cạnh hỗ trợ HTX tham gia hội chợ, triển lãm, cần tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, siêu thị và doanh nghiệp thu mua để các đơn vị tiếp cận trực tiếp nhu cầu của thị trường.

Theo đó, HTX cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá bán, năng lực cung ứng, quy cách đóng gói và phương thức giao hàng. Bao bì, mã số, mã vạch, mã QR truy xuất nguồn gốc và hồ sơ chất lượng cần được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của từng kênh phân phối. Khi sản phẩm đáp ứng các điều kiện đầu vào, cơ hội từ những chương trình kết nối mới có thể chuyển thành giao dịch thực tế.

Nâng năng lực để giữ thị trường

Cơ hội tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm chỉ phát huy hiệu quả khi HTX có đủ năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và cung ứng. Trong bối cảnh Đồng Nai phát triển đô thị, công nghiệp và logistics thì các HTX trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực thương mại cần phải nâng cấp để đáp ứng nhu cầu về phân phối hàng hóa, vận chuyển, giao nhận, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, đời sống ngày càng mở rộng.

Ông Huỳnh Lam Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam cho rằng: HTX có thể tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng mới, nhưng cần khắc phục những hạn chế về quy mô, quản trị và liên kết với doanh nghiệp, nhà phân phối. Thay vì hoạt động riêng lẻ, HTX cần xây dựng phương án kinh doanh rõ ràng, xác định nhóm khách hàng mục tiêu, tính toán chi phí và tổ chức cung ứng theo yêu cầu của đối tác.

Theo ông Huỳnh Lam Phương, chuyển đổi số cần được nhìn từ hiệu quả kinh doanh. Công nghệ phải hỗ trợ HTX quản lý đơn hàng, doanh thu, chi phí và khách hàng, qua đó nâng khả năng điều hành và giảm những khâu trung gian không cần thiết. Công tác đào tạo vì vậy cần gắn với nhu cầu thực tế của từng đơn vị; đồng thời lựa chọn những HTX có nền tảng hoạt động tốt để hỗ trợ chuyên sâu về quản trị, vốn, công nghệ, thương hiệu và kết nối thị trường.

Cùng với việc mở thêm các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương hỗ trợ doanh nghiệp và HTX thì vấn đề là hiệu quả sau kết nối. Các HTX cần chủ động duy trì liên hệ với nhà mua hàng, tiếp nhận phản hồi và bảo đảm nguồn cung; các đơn vị xúc tiến tiếp tục hỗ trợ kết nối đối tác phù hợp, hướng dẫn hoàn thiện điều kiện giao dịch. Hiệu quả chương trình nên được nhìn từ khả năng hình thành đơn hàng, duy trì hợp đồng và mở rộng thị trường, thay vì chỉ tính số lượt tham gia hội chợ hay số sản phẩm được giới thiệu.

Về lâu dài, xúc tiến thương mại chỉ thực sự phát huy tác dụng khi sản phẩm tìm được đúng khách hàng và HTX đủ năng lực đáp ứng nhu cầu lâu dài. Việc kết hợp hỗ trợ thị trường với nâng chất lượng sản phẩm, đào tạo quản trị và phát triển liên kết sẽ giúp các HTX Ðồng Nai chủ động hơn trong kinh doanh, từng bước xây dựng đầu ra ổn định cho thành viên.