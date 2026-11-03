Mở rộng cửa vào nghề giáo, sinh viên năm cuối có thể học nghiệp vụ sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên phổ thông, mở rộng đối tượng tham gia và rút ngắn thời gian đào tạo, hướng tới giải pháp thu hút nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.

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Đây là bước cụ thể hóa Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đặt ra mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh nhiều môn học đặc thù đang thiếu nghiêm trọng nguồn tuyển.

Theo quy định cũ, chỉ những người đã tốt nghiệp đại học (cử nhân) chuyên ngành phù hợp mới được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, sinh viên không theo ngành sư phạm phải mất ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp mới có chứng chỉ để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Thông tư mới phá vỡ giới hạn này: đối tượng được mở rộng sang người có bằng cao đẳng trở lên, hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên với điều kiện ngành đào tạo phù hợp với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Đây chính là những môn học đang thiếu giáo viên trầm trọng tại nhiều địa phương. Việc cho phép sinh viên năm cuối đăng ký bồi dưỡng song song với chương trình đại học/cao đẳng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị nghề, giúp ngành giáo dục sớm có thêm nguồn nhân lực chất lượng.

Thay vì hai chương trình riêng cho tiểu học và trung học như trước, Thông tư 91 ban hành một khung chương trình thống nhất, trong đó kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm được thiết kế riêng theo từng cấp học.

Tổng khối lượng được điều chỉnh giảm: từ 35 tín chỉ (tiểu học) và 34 tín chỉ (THCS/THPT) xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành cùng thực tập sư phạm.

Thông tư cũng lần đầu tiên quy định cụ thể chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ để các trường xây dựng đề cương và chấm điểm kết quả. Nội dung tập trung vào các năng lực cốt lõi: tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá; tư vấn và hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn; và phát triển chuyên môn.

Một điểm mới nổi bật là học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc. Người học sẽ được trang bị kỹ năng thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm và biết kiểm chứng thông tin.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học nếu đủ điều kiện; kết quả học tập được xem xét công nhận, chuyển đổi và miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Chứng chỉ được cấp theo từng cấp học.Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn còn tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng; người đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập để phù hợp với lịch trình công tác.

Để quá trình bồi dưỡng không bị gián đoạn, Thông tư nêu rõ: các khóa đã khai giảng trước ngày thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định cũ của Thông tư số 11 và Thông tư số 12, bảo đảm tính liên tục và quyền lợi cho học viên đang theo học.

Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT dự kiến sẽ tạo sự linh hoạt lớn hơn cho hệ thống đào tạo giáo viên, đồng thời là chính sách then chốt trong chiến lược thu hút và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo giai đoạn tới.

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