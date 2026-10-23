Mở rộng cửa thị trường Nga, đẩy mạnh trao đổi khách hai chiều

Nga trở lại vị trí thị trường quan trọng

Việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Meet Global MICE Congress tại Moscow cuối năm 2026 cho thấy xúc tiến thị trường Nga đang được đặt trong hướng tiếp cận rộng hơn, từ thu hút khách đến tăng cường trao đổi khách và kết nối kinh doanh hai chiều.

Thị trường Nga đang tạo ra một trong những tín hiệu tăng trưởng mạnh nhất trong cơ cấu khách quốc tế của Việt Nam năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, Nga nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với mức tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước.

Sự phục hồi của các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế về khí hậu, biển đảo, dịch vụ và chi phí đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 864.000 lượt khách Nga, tăng 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn gấp hai lần so với năm 2019.

Những con số ấy đặt thị trường Nga vào một vị trí khác so với giai đoạn phục hồi ban đầu. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện đưa khách trở lại sau một thời gian gián đoạn đường bay.

Bài toán mới là làm thế nào để mở rộng quy mô, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và đưa thêm nhiều địa phương, nhiều loại hình sản phẩm tham gia vào dòng khách này.

Thực tế tại Khánh Hòa đã cho thấy dư địa đó. Sau khi đường bay thẳng được nối lại, địa phương này nhanh chóng đón lượng lớn khách Nga. Nhóm khách này có xu hướng lưu trú từ 15-30 ngày, thường xuyên quay lại và sử dụng nhiều dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, thương mại.

Quảng Ninh lại mở ra một hướng khai thác khác. Tháng 5.2026, địa phương đón đoàn hơn 100 khách Nga tham gia chương trình MICE kéo dài 5 ngày 4 đêm, kết hợp hội nghị, nghỉ dưỡng và trải nghiệm Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường Nga có thể được mở rộng từ dòng khách nghỉ dưỡng biển truyền thống sang MICE, văn hóa, trải nghiệm di sản và các sản phẩm chuyên biệt.

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Từ khai thác khách Nga đến trao đổi khách hai chiều

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ tham dự Meet Global MICE Congress tại Moscow từ ngày 14 - 19.12.2026.

Tại sự kiện này, doanh nghiệp được bố trí quầy giao dịch tại gian hàng quốc gia, giới thiệu sản phẩm, tiếp khách và gặp gỡ đối tác; chương trình cũng có hội thảo chuyên đề và các hoạt động kết nối bên lề.

Lịch trình dự kiến dành hai ngày 16 và 17.12 cho hoạt động giới thiệu điểm đến, sản phẩm, tiếp khách và gặp gỡ đối tác.

Cách tổ chức này tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp hệ thống đối tác tại Nga. Quan trọng hơn, Moscow hiện cũng nhìn nhận Việt Nam là một thị trường quan trọng tại châu Á.

Năm 2025, Moscow đón khoảng 42.200 lượt khách Việt Nam, tăng 17% so với năm trước. Các hoạt động xúc tiến của Moscow tại Hà Nội và TP.HCM, cùng những chuyến khảo sát của doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, đang tạo thêm nền tảng cho dòng khách theo chiều ngược lại.

Thị trường Nga cần được nhìn theo hai chiều vận động. Chiều thứ nhất là đưa khách Nga đến Việt Nam với những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, biển đảo, khí hậu ấm áp, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, ẩm thực và MICE.

Chiều thứ hai là đưa khách Việt Nam sang Nga, trước hết thông qua các trung tâm đô thị lớn như Moscow, Saint Petersburg, sau đó mở rộng tới những điểm đến có khả năng tạo ra sản phẩm chuyên đề về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, mùa đông, thiên nhiên và MICE.

Khi hai chiều khách cùng phát triển, quan hệ du lịch Việt - Nga sẽ chuyển từ mô hình một thị trường nguồn khách sang quan hệ đối tác trao đổi khách.

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Một cơ hội mới từ chính sách miễn thị thực

Điều kiện cho trao đổi khách hai chiều cũng đang thuận lợi hơn. Từ ngày 15.10.2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày cho các mục đích du lịch, thăm thân, công tác và một số hoạt động khác. Chính sách có hiệu lực đến ngày 15.10.2027.

Ở chiều ngược lại, công dân Nga thuộc nhóm được Việt Nam đơn phương miễn thị thực với thời gian tạm trú lên tới 45 ngày.

Đây là nền tảng rất đáng kể để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm hai chiều. Khi thủ tục nhập cảnh thuận lợi, khoảng cách địa lý vẫn là yếu tố cần giải quyết nhưng rào cản tiếp cận thị trường đã giảm đi đáng kể.

Cùng với chính sách thị thực, kết nối hàng không sẽ quyết định khả năng biến nhu cầu thành dòng khách thực tế. Các chuyến bay thẳng và charter từ Nga tới những điểm đến của Việt Nam đang được mở rộng.

Riêng kế hoạch charter Nga và các nước CIS tới Đà Nẵng năm 2026 kết nối 14 thành phố, dự kiến đón hơn 72.000 lượt khách quốc tế. Đó là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam tính toán những sản phẩm có lịch trình dài hơn chứ không chỉ bán các gói nghỉ dưỡng.

Vậy, doanh nghiệp du lịch Việt Nam sẽ bán gì cho thị trường Nga trong giai đoạn tăng trưởng mới?

Biển vẫn là lợi thế lớn. Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né, Đà Nẵng và nhiều điểm đến ven biển có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách Nga. Nhưng nếu chỉ tập trung vào sản phẩm biển, khả năng mở rộng thị trường sẽ bị giới hạn.

Thị trường Nga có thể được tiếp cận theo nhiều lớp nhu cầu. Khách nghỉ dưỡng dài ngày cần hệ thống lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, giải trí và mua sắm đủ phong phú.

Khách MICE cần không gian hội nghị, dịch vụ sự kiện, trải nghiệm đặc trưng và khả năng tổ chức đoàn lớn. Nhóm khách quan tâm văn hóa cần những tuyến trải nghiệm sâu hơn về di sản, nghệ thuật, lịch sử và đời sống địa phương.

Ngay trong công văn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị nội dung giới thiệu điểm đến và sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách du lịch Nga.

Đây là yêu cầu quan trọng. Xúc tiến thị trường không nên dừng ở việc mang brochure sang Nga, mà cần bắt đầu từ việc hiểu khách Nga đang tìm kiếm trải nghiệm gì, họ đi theo nhóm nào, thời gian lưu trú bao lâu và mức chi tiêu ra sao.

Tạo một thị trường Nga có chiều sâu

Việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến tại Nga thời gian gần đây cho thấy thị trường này đang được tiếp cận theo hướng dài hạn.

Trước Meet Global MICE Congress, Việt Nam đã tham gia các hoạt động kết nối tại Nga và thúc đẩy hợp tác với phía Nga. Hai bên cũng đang trao đổi về hàng không, thị thực, xuất nhập cảnh, thanh toán, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực.

Nếu các điều kiện ấy tiếp tục được củng cố, Nga có thể trở thành một trong những thị trường đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam. Nhưng mục tiêu không nên chỉ được đo bằng số lượt khách.

Một thị trường có chiều sâu phải tạo được dòng khách ổn định, thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu tốt và khả năng quay lại cao. Đồng thời, thị trường ấy cũng cần tạo ra dòng khách ngược chiều, để doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội bán sản phẩm du lịch Nga cho khách trong nước.

Meet Global MICE Congress có thể được nhìn như một điểm kết nối kinh doanh hơn là một sự kiện xúc tiến thông thường. Những ngày làm việc trực tiếp tại Moscow, cùng các cuộc gặp gỡ đối tác và hoạt động chuyên đề, là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm hợp đồng, đối tác phân phối, nguồn khách MICE và những mô hình hợp tác mới.

Từ thu hút khách Nga đến Việt Nam sang trao đổi khách hai chiều, thị trường Nga đang mở ra một không gian hợp tác rộng hơn cho ngành Du lịch. Khi đường bay, thị thực, sản phẩm và mạng lưới doanh nghiệp cùng được kết nối, quan hệ du lịch Việt - Nga sẽ có thêm dư địa để phát triển ổn định, thực chất và tạo lợi ích cho cả hai phía.