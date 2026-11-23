Chuyên viên hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc trao đổi, thống nhất các nội dung dự thảo biên bản trước phiên họp chính thức. Ảnh: Lê Văn Chương

Giao thương tăng, cần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Với những mặt hàng như sầu riêng, dưa hấu, mít, vải thiều..., thời gian vận chuyển và thông quan có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, giá trị sản phẩm. Hàng hóa ùn ứ, phải chờ đợi lâu tại cửa khẩu không chỉ làm tăng chi phí lưu kho, bảo quản mà còn tiềm ẩn nguy cơ giảm chất lượng nông sản. Vì vậy, cùng với tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tổ chức thông quan nhanh chóng, thuận lợi có ý nghĩa quan trọng đối với người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo báo cáo tại hội nghị, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 8,3 tỷ USD, trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 5,39 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Trung Quốc đối với hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong bối cảnh lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng tăng, các địa phương biên giới cần chú trọng nâng cao năng lực thông quan, cải thiện hạ tầng và tăng cường phối hợp trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại Lào Cai, hoạt động xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2026 duy trì ổn định, tổng kim ngạch ước đạt 3.275,70 triệu USD, tăng 28,83% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, hạ tầng logistics vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển giao thương quốc tế. Địa phương chưa hình thành được trung tâm logistics quy mô lớn; hệ thống kho bãi còn phân tán, chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa. Đáng chú ý, sự khác biệt về khổ đường ray giữa đường sắt Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực kết nối qua Lào Cai khiến hàng hóa phải chuyển tải, làm tăng chi phí bốc xếp và kéo dài thời gian vận chuyển. Trong bối cảnh lượng hàng qua cửa khẩu ngày càng tăng, việc đầu tư hạ tầng logistics đồng bộ, nâng cao khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải là yêu cầu cần thiết.

Tại Cao Bằng, kinh tế cửa khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo số liệu được nêu tại hội nghị, năm 2025, thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu từ kinh tế cửa khẩu đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Hoạt động giao thương không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Đầu năm 2026, tỉnh triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Tại Điện Biên, địa phương đã hoàn thiện quy hoạch phục vụ phát triển khu chức năng cửa khẩu A Pa Chải, đồng thời xúc tiến đầu tư mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình thiết yếu. Năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu và thương mại biên giới của tỉnh ước đạt 141,8 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 96,6 triệu USD. Các mặt hàng như vật liệu xây dựng, cao su, gạo, chè, mắc ca, mía... được kỳ vọng sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ khi hạ tầng và hoạt động giao thương tại khu vực cửa khẩu được cải thiện.

Những khó khăn trong phát triển hạ tầng, tổ chức vận tải và nâng cao năng lực thông quan tại các địa phương cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phối hợp giữa hai nước. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được đưa ra trao đổi, thống nhất tại Hội nghị lần thứ XI Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hàng hóa qua cửa khẩu

Hội nghị lần thứ XI do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam và đồng chí Ngô Hải Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Trung Quốc đồng chủ trì.

Xe container chở hàng nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Lê Văn Chương

Trước phiên họp chính thức, trong hai ngày 8 và 9/11, chuyên viên hai đoàn đã rà soát tình hình thực hiện các nội dung hợp tác, trao đổi đề xuất và hoàn thiện dự thảo biên bản hội nghị. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề cụ thể trong quản lý cửa khẩu, thúc đẩy giao thương tại các địa phương biên giới, từ Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang đến Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Một trong những kết quả được hai bên đánh giá là việc phối hợp triển khai Biên bản Hội nghị lần thứ X. Trên cơ sở những nội dung đã thống nhất, hai bên tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu, đồng thời trao đổi, xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Tháng 9/2026, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn việc mở lối thông quan Bản Khoòng - Nham Ứng thuộc cặp cửa khẩu song phương Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) - Thạc Long (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết, từng bước đưa lối thông quan vào hoạt động, tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai địa phương.

Đối với cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, tỉnh Điện Biên đang phối hợp với tỉnh Vân Nam trao đổi, hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm tổ chức lễ công bố cửa khẩu song phương. Khi cửa khẩu được đưa vào hoạt động, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm điều kiện thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch, mở rộng quy mô giao thương và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai địa phương.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy các thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) - Ái Điểm (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế, trong đó có lối thông quan Co Sa - Nà Ủ. Đồng thời, hai bên phối hợp hoàn thiện các điều kiện để mở chính thức cửa khẩu Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) - Kiều Đầu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Những nội dung này thể hiện vai trò phối hợp của Ủy ban hai bên trong việc thúc đẩy các đề xuất từ địa phương, góp phần tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện mở rộng hoạt động giao thương.

Tại Hội nghị lần thứ XI, hai bên đã thống nhất 6 nhóm nội dung hợp tác và ký biên bản vào chiều 10/11. Đáng chú ý, hai bên nhất trí triển khai “luồng xanh” thông quan nhanh đối với hàng nông sản tại khu vực đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp mốc 1088-1089 và lối thông quan Kim Thành - Bắc Sơn. Đây là giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Khi được triển khai hiệu quả, “luồng xanh” sẽ góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí lưu kho, bảo quản, hạn chế nguy cơ giảm chất lượng hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng nông sản tươi.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất thúc đẩy việc mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại khu vực mốc 1119-1120 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Đồng thời, việc phát triển mô hình vận chuyển hàng hóa tự hành cũng được quan tâm, hướng tới nâng cao năng lực vận tải, giảm thời gian lưu thông và từng bước hiện đại hóa hoạt động cửa khẩu.

Các nội dung được thống nhất tại hội nghị sẽ tạo cơ sở để các cơ quan chức năng và địa phương cụ thể hóa kế hoạch triển khai. Điều quan trọng là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, điều hành cửa khẩu, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Đối với nông sản, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mà còn góp phần bảo đảm chất lượng, giá trị sản phẩm. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng, thủ tục và tổ chức vận tải tại cửa khẩu từng bước được tháo gỡ, nông sản Việt Nam sẽ có thêm điều kiện thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế khu vực biên giới.