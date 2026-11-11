Mở rộng cơ hội xuất khẩu vỏ nang dược phẩm gelatin và collagen vào EU

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, qua trao đổi nghiệp vụ, đơn vị nhận thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến xuất khẩu vỏ viên nang dược phẩm làm từ gelatin và collagen có nguồn gốc động vật vào thị trường EU. Tuy nhiên, để đưa sản phẩm vào này, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục cấp phép đối với quốc gia xuất khẩu.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, quy định của EU về xuất khẩu gelatin và collagen được nêu tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Quy định thực thi Ủy ban châu Âu (EU) 2021/405 ngày 24/3/2021. Văn bản này quy định danh mục các quốc gia thứ ba hoặc khu vực thuộc quốc gia thứ ba được phép đưa một số loại động vật và hàng hóa dành cho người tiêu dùng vào Liên minh châu Âu.

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến xuất khẩu vỏ viên nang dược phẩm làm từ gelatin và collagen có nguồn gốc động vật vào EU.

Theo danh mục hiện hành, Việt Nam chưa nằm trong danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu gelatin và collagen sang EU. Do đó, để được chấp thuận xuất khẩu các sản phẩm này, Việt Nam cần đưa ra những bảo đảm chính thức với phía EU rằng hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy định liên quan.

Quá trình tiếp cận thị trường EU đòi hỏi Việt Nam phải trải qua đánh giá và được đưa vào danh sách các quốc gia được chấp thuận trước khi triển khai xuất khẩu. Sau khi một quốc gia được cấp phép, quốc gia đó có thể đề xuất các cơ sở sản xuất để đưa vào hệ thống TRACES-NT. Đồng thời, mỗi lô hàng xuất khẩu phải đi kèm giấy chứng nhận gelatin chuyên biệt theo quy định.

Thông tin về tiến trình này, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Công Thương tích cực làm việc với phía EU, nhằm tiến hành các thủ tục đánh giá, đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sản phẩm gelatin sang thị trường này.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU khuyến nghị doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo Quy định thực thi của Ủy ban châu Âu (EU) số 2021/405 ngày 24/3/2021 để tìm hiểu cụ thể các điều kiện và danh mục quốc gia được phép xuất khẩu hàng hóa vào EU.