Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại 11/2026 với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Ngày 18/11, tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại 11/2026 với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp kết nối thông tin thị trường, tháo gỡ khó khăn và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành bao bì Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhấn mạnh bao bì là ngành công nghiệp hỗ trợ quan trọng, trực tiếp tạo giá trị gia tăng cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực như thực phẩm, đồ uống, nông sản, dệt may, điện tử và hàng tiêu dùng.

Theo ông Lê Hoàng Tài, yêu cầu đối với bao bì hiện nay không chỉ dừng ở chức năng bảo quản sản phẩm mà còn mở rộng sang thiết kế nhận diện thương hiệu, tính tiện dụng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước.

ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Thực tế, khảo sát 9 tháng đầu năm 2026 của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của 4 nhóm bao bì chính đạt 1,477 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước; trong khi nhập khẩu đạt 2,38 tỷ USD. Sản phẩm bao bì Việt Nam hiện đã có mặt tại 172 thị trường, trong đó có những thị trường có yêu cầu cao như Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Tuy nhiên, dư địa khai thác vẫn còn rất lớn. Bà Lê Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội bao bì Việt Nam (VINPAS) dẫn chứng, năm 2025 Singapore nhập khẩu 56,8 triệu USD bao bì carton sóng nhưng Việt Nam mới xuất khẩu sang thị trường này 259.000 USD. Tại Australia, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam cũng mới đạt 1,1 triệu USD.

Theo bà Lê Thị Như, những con số trên cho thấy doanh nghiệp Việt Nam chưa khai thác tương xứng tiềm năng thị trường. Vì vậy, Hiệp hội đề xuất tăng cường phối hợp giữa Cục Xúc tiến thương mại, hệ thống Thương vụ và doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, lựa chọn thị trường trọng điểm, tổ chức giao thương và theo dõi kết quả sau xúc tiến.

Bà Lê Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội bao bì Việt Nam (VINPAS). (Ảnh: AN NGUYÊN)

Phân tích cơ hội tại Singapore, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết đây không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm trung chuyển, cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực ASEAN và quốc tế. Đặc biệt, việc một nhà máy tại Singapore đóng cửa khiến Singapore gần như không còn năng lực sản xuất vật liệu bao bì hộp giấy trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh cung ứng bao bì hộp giấy, bao bì thực phẩm, bao bì thương mại điện tử, túi giấy.

"Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chú trọng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và phát triển các dòng bao bì xanh, bao bì thông minh có giá trị gia tăng cao", ông Cao Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tại Australia, xu hướng chuyển đổi xanh cũng đang mở ra cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, nhu cầu thay thế nhựa dùng một lần bằng bao bì giấy, carton và khay sợi đúc ngày càng tăng. Trong khi đó, Australia đặt mục tiêu bao bì phải chứa trung bình 50% hàm lượng tái chế, tạo thêm dư địa cho các nhà cung ứng có năng lực sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trước những cơ hội và thách thức trên, ông Lê Hoàng Tài đề nghị Hiệp hội Bao bì Việt Nam và doanh nghiệp chủ động chia sẻ thực trạng năng lực sản xuất, định hướng phát triển bao bì xanh, những khó khăn trong tìm kiếm khách hàng để có giải pháp phối hợp phù hợp.

Đồng thời, hệ thống Thương vụ tại các thị trường trọng điểm cần cập nhật thông tin về nhu cầu tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật và những thay đổi pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường chính xác, hiệu quả hơn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan xúc tiến thương mại, Thương vụ và hiệp hội ngành hàng được kỳ vọng sẽ đưa thông tin thị trường đến gần hơn với doanh nghiệp, từng bước chuyển hóa cơ hội xúc tiến thành những đơn hàng xuất khẩu cụ thể, nâng cao vị thế bao bì Việt Nam trên thị trường quốc tế.