Mở rộng cơ hội việc làm trong và ngoài nước cho lao động Phú Thọ

Mở rộng cơ hội việc làm trong và ngoài nước

Nhu cầu tìm việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động ngày càng đa dạng. Bên cạnh thị trường trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những hướng được Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) chú trọng tư vấn, hỗ trợ.

Trung tâm triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ học nghề và tiếp cận các vị trí việc làm phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm thực hiện 31.553 ca tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, việc làm trong và ngoài nước, học nghề. Trong đó, 31.479 người lao động và 74 người sử dụng lao động được tư vấn.

Trung tâm giới thiệu việc làm cho 3.556 lượt người, cung ứng 443 lao động cho các doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý, 91 lao động được hỗ trợ xuất cảnh theo chương trình EPS (Visa E9) và 12 lao động theo Visa E8.

Không chỉ thể hiện qua những con số, hoạt động tư vấn, hỗ trợ đang giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn hướng đi phù hợp.

Anh Cao Văn Tùng ( SN 2004, trú tại Thôn Cao Lĩnh, xã Bản Nguyên), thuộc hộ cận nghèo, đang hoàn thiện thủ tục sang Nhật Bản làm việc. Với anh, một trong những băn khoăn lớn khi quyết định đăng ký là chi phí chuẩn bị ban đầu.

“Gia đình tôi còn khó khăn nên khi có ý định đi làm việc ở nước ngoài, điều tôi lo nhất là các khoản chi phí ban đầu. Sau khi được tư vấn về công việc, thị trường và chính sách hỗ trợ, tôi hiểu rõ hơn những việc cần chuẩn bị, từ đó yên tâm theo học và hoàn thiện thủ tục. Tôi mong sớm sang Nhật Bản làm việc ổn định, có thu nhập tốt hơn để trang trải cuộc sống, hỗ trợ gia đình và tích lũy một khoản vốn sau khi trở về”, anh Tùng chia sẻ.

Để thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động, Trung tâm duy trì các phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp tại địa phương và trường học.

Trong 6 tháng đầu năm, 73 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề được tổ chức tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trung tâm cũng phối hợp tổ chức 5 hội nghị tư vấn cho các đối tượng chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và 4 phiên giao dịch việc làm.

Theo đó, tháng 8 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 200 người lao động tham gia tìm hiểu thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm. Có 8 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp với nhu cầu 583 lao động, gồm 40 vị trí ở các ngành điện tử, cơ khí, sản xuất, may mặc.

Tại phiên giao dịch, người lao động được tiếp cận thông tin tuyển dụng, học nghề và các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, qua đó có thêm cơ hội lựa chọn việc làm . Hoạt động góp phần kết nối cung - cầu, hỗ trợ người lao động sớm tiếp cận việc làm phù hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị tham gia Ngày hội việc làm và các chương trình tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua các hình thức tư vấn, người lao động có thêm thông tin về chính sách, chương trình, thị trường và những yêu cầu cần chuẩn bị trước khi tham gia.

Ngày 9/9/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng Lớp “Kỹ năng tham gia thi tay nghề cho người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc - ngành Sản xuất chế tạo” năm 2026.

Nâng kỹ năng, tăng khả năng tiếp cận việc làm

Bên cạnh kết nối các vị trí việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ chú trọng đào tạo, phát triển kỹ năng cho người lao động nhằm nâng khả năng thích ứng với yêu cầu tuyển dụng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm mở 3 lớp kỹ năng tham gia phỏng vấn và tìm kiếm việc làm cho người lao động có nhu cầu đi học tập, làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc.

Trung tâm còn liên kết đào tạo 2 lớp nâng cao trình độ kỹ năng nghề tin học văn phòng cho 37 học viên và 1 lớp pha chế đồ uống cho 23 học viên. Đồng thời, chương trình đào tạo mới về tin học văn phòng, thương mại điện tử, tiếng Hàn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc cũng được xây dựng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ hoạt động theo mô hình mới sau hợp nhất. Trong quá trình kiện toàn tổ chức, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; kết nối cung - cầu phù hợp với từng địa phương và nhóm lao động.

Theo định hướng thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ việc làm, nâng chất lượng dự báo thị trường lao động, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và địa phương tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với kết nối việc làm, Trung tâm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động phát triển kỹ năng và chuyển đổi nghề nghiệp. Qua đó, người lao động có thêm điều kiện tiếp cận việc làm trong nước, đồng thời chuẩn bị kỹ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động ngoài nước, hướng tới việc làm bền vững.