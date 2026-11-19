Sự kiện do Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, kêu gọi cộng đồng và doanh nghiệp mở rộng vòng tay, trao cơ hội việc làm để người tái hòa nhập cộng đồng vững bước nẻo về hướng thiện.

Chiều ngày 19/11, tại Nhà hát Quân đội, Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị định số 247 ngày 29/6/2026 của Chính phủ, qua đó đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình truyền thông “Đi về hướng bình minh” - Ảnh: THẮNG LỢI

Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và những cá nhân đang trên con đường hoàn lương.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự chương trình Đi về hướng bình minh- Ảnh: THẮNG LỢI

Khởi đầu mới từ sự bao dung của cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy khẳng định, việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, phản ánh chính sách khoan hồng và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc. Chấp hành xong án phạt không phải là dấu chấm hết, mà là vạch xuất phát mới cho chặng đường trở về với gia đình và hướng tới một cuộc đời lương thiện.

Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc - Ảnh: THẮNG LỢI

Dù vậy, con đường này không ít chông gai khi người trở về thường vấp phải rào cản về sinh kế, việc làm cũng như những định kiến xã hội. Tại TP. Hồ Chí Minh, hiện có 15.098 người đang trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, riêng năm 2026 thành phố tiếp nhận mới 2.656 người. Nhằm tháo gỡ khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp sức cho 442 trường hợp với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Nhiều mô hình tại cơ sở cũng phát huy hiệu quả mạnh mẽ như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” (xã Xuân Sơn), mô hình 5+1 (phường Vĩnh Tân), hay “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” (phường Tân Uyên).

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân tại chương trình

Thay đổi tư duy: Từ "quản lý" đến "quản trị quá trình cải tạo con người"

Nhìn nhận trên bình diện toàn quốc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết cả nước hiện có trên 162 nghìn người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó hơn 70 nghìn người đã tìm được việc làm ổn định. Sự vào cuộc tích cực này đã góp phần kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội trung bình giai đoạn 2020 - 2025 xuống mức rất thấp, chỉ còn 1,73%.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình - Ảnh: THẮNG LỢI

Tuy nhiên, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế hiện hữu. Công tác dạy nghề tại các cơ sở giam giữ phần lớn vẫn dừng lại ở lao động thủ công, chưa bắt kịp yêu cầu tay nghề cao của thị trường lao động hiện nay. Bên cạnh đó, việc quản lý vẫn nặng về khâu "nắm người", trong khi các biện pháp giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp vốn và giới thiệu việc làm chưa thực chất. Cả nước vẫn còn gần 92 nghìn người chấp hành xong án phạt tù đối mặt với cảnh thất nghiệp hoặc việc làm bấp bênh, trong khi mỗi năm xã hội đón nhận từ 55.000 đến 60.000 người hoàn lương trở về.

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, Thượng tướng Lê Văn Tuyến chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Lan tỏa các mô hình thiết thực: Các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả các quy định, nhân rộng những cách làm hay để giúp người chấp hành xong án phạt có việc làm ổn định, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phạm.

Xóa bỏ phong trào bề nổi: Việc hỗ trợ tái hòa nhập không được mang tính thời vụ, mà phải trở thành ý thức trách nhiệm xã hội và việc làm thường xuyên, hằng ngày của cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình

Doanh nghiệp chung tay đồng hành: Đề nghị các doanh nghiệp gạt bỏ e ngại, dang rộng vòng tay hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tạo nguồn thu nhập chính đáng cho người hoàn lương.

Đổi mới mạnh mẽ trong lực lượng Công an: Lực lượng Công an phải chuyển dịch tư duy từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cần tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị định 247, Kết luận số 42 ngày 04/6/2026 của Ban Bí thư và Quyết định số 44 ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo ra một cơ chế liên thông từ giáo dục, dạy nghề đến tạo sinh kế cho người trở về.

Vững tin vào chính sách khoan hồng: Thứ trưởng nhắn gửi đến những người đang chấp hành án hãy luôn giữ vững niềm tin vào sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực cải tạo thật tốt để sớm được cộng đồng đón nhận, góp phần xây dựng quê hương.

Hành trình gột rửa lỗi lầm chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng khi toàn xã hội cùng chung tay gỡ bỏ rào cản và mở ra những cánh cửa sinh kế mới, đó sẽ là nguồn động lực to lớn nhất để những mảnh đời từng lầm lỡ tự tin bước qua bóng tối, vững vàng “Đi về hướng bình minh”.