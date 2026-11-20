Ngày 19/11, Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026, với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nhấn mạnh, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo, định hướng. Ảnh ĐT

Hiện TP. Hồ Chí Minh có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, riêng năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Thông qua chính sách tín dụng, Thành phố đã hỗ trợ 442 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực cũng được duy trì và phát huy hiệu quả như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Xuân Sơn, mô hình “5+1” tại phường Vĩnh Tân và “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” tại phường Tân Uyên.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị Công an Thành phố tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các trại giam, sở, ngành và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời.

Đồng thời, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm ổn định cho người hoàn lương.

Trong khuôn khổ chương trình được triển khai tại 8 tỉnh, thành phía Nam, Ban tổ chức đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.200 lượt người; 335 người được ký hợp đồng lao động và 209 trường hợp được giải ngân vốn vay với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Cuộc đoàn tụ xúc động tại chương trình Đi về hướng bình minh về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh ĐT

Thông tin tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cả nước hiện có hơn 162.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Gần 1.850 mô hình hỗ trợ tái hòa nhập đã được nhân rộng. Đáng chú ý, tỷ lệ tái phạm tội trung bình giai đoạn 2020–2025 giảm còn 1,73%.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định, chương trình phối hợp; nhân rộng những mô hình thiết thực, cách làm hiệu quả, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước trở thành những thành viên có ích cho gia đình, xã hội.

Việc kết nối việc làm, hỗ trợ vốn vay và đồng hành cùng người hoàn lương không chỉ giúp họ có thêm điều kiện làm lại cuộc đời mà còn góp phần phòng ngừa tái phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng.