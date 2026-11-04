Mở rộng cơ hội việc làm tại Hàn Quốc cho lao động Lào Cai

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cho biết, Lào Cai là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Vì vậy, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là cho lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Quang cảnh buổi ﻿làm việc.

Những năm qua, Lào Cai đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lao động. Chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đã mở thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giúp người lao động học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tiên tiến. Tỉnh đánh giá cao vai trò cầu nối của Quỹ Phát triển vùng Hạnh Phúc (FAD) trong thúc đẩy hợp tác với các địa phương, tổ chức, đối tác Hàn Quốc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh thông tin về định hướng và các giải pháp thúc đẩy chương trình đưa lao động ra nước ngoài làm việc của địa phương.

Để phát huy hiệu quả chương trình, Sở Nội vụ đề nghị Quỹ tiếp tục kết nối Lào Cai với các địa phương Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận lao động nông nghiệp thời vụ; ưu tiên đối tác có nhu cầu ổn định, điều kiện làm việc tốt, cam kết hợp tác lâu dài. Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy ký kết các bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất điều kiện tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng lao động, tiền lương, chỗ ở, sinh hoạt và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Sở Nội vụ mong muốn các bên thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp xây dựng cơ chế quản lý lao động chặt chẽ, hạn chế vi phạm hợp đồng, bỏ trốn hoặc cư trú bất hợp pháp. Đây là những nội dung cần được quan tâm nhằm giữ uy tín, bảo đảm tính bền vững của chương trình.

Sở Nội vụ cam kết chủ động phối hợp với Quỹ và các đối tác, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tuyển chọn, đào tạo, quản lý lao động; tạo điều kiện để các hoạt động hợp tác triển khai đúng quy định, thiết thực, hiệu quả

Đại diện Quỹ Phát triển vùng Hạnh Phúc, Hàn Quốc trao đổi tại buổi làm việc.

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Đoàn công tác Quỹ Phát triển vùng Hạnh Phúc, Hàn Quốc đánh giá cao người lao động Việt Nam nói chung, lao động Lào Cai nói riêng đang làm việc tại Hàn Quốc; mong muốn tỉnh tiếp tục tuyển chọn kỹ lưỡng nguồn lao động, bảo đảm chất lượng trước khi xuất cảnh, thực hiện nghiêm các cam kết; đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường giao lưu giữa hai bên.

Thông qua buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ đồng hành lâu dài trong phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; thúc đẩy chương trình lao động thời vụ phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và các đối tác.