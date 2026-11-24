Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới tại Công ty TNHH Dịch vụ việc làm Minh Xá, xã Sà Phìn.

Thêm sinh kế cho lao động vùng cao

Ở địa bàn khó khăn như xã Sủng Máng, tìm kiếm việc làm phù hợp để có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình luôn là trăn trở của nhiều lao động. Từng loay hoay tìm hướng đi, anh Vàng Lào San, thôn Sủng Quáng đã lựa chọn sang Trung Quốc làm việc cho Công ty TNHH tuyển dụng lao động Dụ Đạt, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam. Với mức thu nhập 3.000 nhân dân tệ, tương đương 11,5 triệu đồng/tháng, công việc giúp anh có thu nhập đáng kể.

Thời gian qua, xã Sủng Máng chú trọng đưa thông tin việc làm và chính sách hỗ trợ đến gần người dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động. Địa phương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức giới thiệu việc làm. Đồng thời ra mắt mô hình “Điểm tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ lao động tiếp cận, thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, của tỉnh hỗ trợ đi làm việc trong tỉnh, trong nước và nước ngoài”. Qua đó, người dân có thêm thông tin, cơ hội tiếp cận các chương trình tuyển dụng phù hợp. Trong 10 tháng năm 2026, xã đưa 49 lao động sang Trung Quốc làm việc theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới.

Quản lý chặt chẽ, bảo đảm quyền lợi

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, biên giới, lực lượng lao động tập trung ở nông thôn. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng tại các địa phương biên giới Trung Quốc chủ yếu thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, không đòi hỏi chuyên môn cao, thời gian hợp đồng tương đối ngắn từ 6 tháng đến dưới 1 năm. Sự tương đồng này tạo thuận lợi để tỉnh khai thác thị trường, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động vùng cao tại Trung Quốc.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp kết nối, đưa người lao động sang làm việc theo quy định. Nội dung hợp tác này được quan tâm tại các chương trình gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Trung Quốc. Hiện nay, UBND tỉnh đã cấp phép cho 6 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đưa lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận. Các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn và hoàn thiện hồ sơ cho người lao động.

Theo số liệu của Sở Nội vụ, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 8.411 lượt lao động sang Trung Quốc làm việc theo Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới. Lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực trồng, khai thác rừng, trồng chuối, thu hoạch, vận chuyển mía, hoa quả; một số làm trong lĩnh vực may mặc, điện tử, dịch vụ. Mức lương phổ biến từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng, tổng số tiền người lao động mang về trong 10 tháng ước trên 120 tỷ đồng. Đây là nguồn thu nhập giúp cải thiện đời sống, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, nhất là đối với lao động khu vực vùng biên giới.

Đề góp phần cùng tỉnh phấn đấu tăng trưởng hai con số, các đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh cấp phép cam kết trong các tháng cuối năm 2026 sẽ đưa trên 3.000 lượt lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận, đưa tổng số lao động đi làm việc trong năm 2026 lên trên 11.000 người. Khi thỏa thuận được tổ chức chặt chẽ, công tác quản lý nhà nước được nâng cao sẽ góp phần hạn chế tình trạng vượt biên trái phép, giữ vững an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững.