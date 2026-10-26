Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh kết nối hơn 300 sinh viên với 3 đơn vị, giới thiệu gần 200 chỉ tiêu đào tạo gắn với tài trợ học phí, bảo trợ việc làm.
Chiều 26/10, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2026.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/mo-rong-co-hoi-viec-lam-cho-sinh-vien-truong-cao-dang-y-te-ha-tinh-post319361.html