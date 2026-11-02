Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên tại Nhật Bản
Thị trường lao động Nhật Bản tiếp tục mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc và khả năng thích nghi với môi trường quốc tế đang trở thành những yêu cầu quan trọng. Việc kết nối trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ khi còn học đại học giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi gia nhập thị trường lao động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mo-rong-co-hoi-viec-lam-cho-sinh-vien-tai-nhat-ban-246261102153804254.htm