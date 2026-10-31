Mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù

Năm “mũi nhọn” đã mở ra con đường và tổ chức Đảng, từ Đảng ủy đến từng chi bộ đã sẵn sàng giữ vai trò hạt nhân. Song từ một chiến lược đúng đến kết quả thực tế vẫn còn một quãng đường không ít thử thách, nơi mọi thứ được quyết định ở khâu tổ chức thực hiện. Nhìn sớm những nguy cơ có thể khiến chiến lược chỉ nằm trên giấy, rồi cùng tìm lời giải ở cả ba cấp, từ các đơn vị thực thi, Đảng ủy - bộ máy điều hành, đến cơ quan quản lý cấp trên, cũng là cách để con đường ấy đi được đến đích.