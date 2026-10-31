Mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân là giải pháp thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Vừa qua, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ đã khai giảng khóa đào tạo, đồng thời kết nối học viên với doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-rong-co-hoi-viec-lam-cho-nhom-doi-tuong-dac-thu-1763710.html