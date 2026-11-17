Tại phiên giao dịch, người lao động được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tìm hiểu về ngành nghề, vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập cũng như các chế độ, chính sách dành cho người lao động. Đại diện đơn vị tổ chức trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm và các thủ tục cần thiết khi tham gia tuyển dụng.

60 lao động chủ yếu là người dân tộc thiểu số tham gia phiên giao dịch việc làm.

Người lao động được cung cấp thông tin về cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: thị trường tiếp nhận, ngành nghề tuyển dụng, điều kiện tham gia, quy trình tuyển chọn và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn việc làm, hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và yêu cầu cần đáp ứng khi làm việc ở nước ngoài.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng và các vị trí việc làm cho người dân.

Việc tổ chức phiên giao dịch ngay tại thôn giúp người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ việc làm mà không phải đi lại xa. Đây cũng là dịp để các đơn vị tuyển dụng nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, từ đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực tại địa phương.

Phiên giao dịch giúp người lao động có thêm cơ hội chọn việc làm phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tổ chức gần 100 phiên giao dịch việc làm tại các địa phương trong tỉnh. Hoạt động này góp phần đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân, thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.