Xã Gia Phù phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam ký kết chương trình phối hợp.

Hiện xã có hơn 12.690 người trong độ tuổi lao động. Trước đây, phần lớn lao động dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc làm mang tính thời vụ, thu nhập chưa ổn định. Để đa dạng sinh kế, địa phương khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn khu vực Phù Yên như Công ty cổ phần Giày Ngọc Hà, Nhà máy may, Nhà máy gạch tuynel Phù Yên để tư vấn, giới thiệu việc làm. Từ năm 2025 đến nay, các ngày hội việc làm do xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị tuyển dụng tổ chức đã thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, người lao động tham gia.

Cùng với tạo việc làm tại chỗ, Gia Phù đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp ngoài tỉnh. Tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của xã đã khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin và làm việc với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh. Qua trao đổi, các bên thống nhất phối hợp đào tạo nghề, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Phiên giao dịch việc làm xã Gia Phù năm 2026.

Hiện xã có 28 lao động làm việc trong ngành than, với thu nhập bình quân 300-350 triệu đồng/người/năm. Anh Sồng A Lanh, bản Chèo Bau, cho biết sau 3 năm làm việc tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm, thu nhập đạt khoảng 20 triệu đồng/tháng, giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, xã tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm tại các tỉnh, thành phố có nhu cầu tuyển dụng lớn và mở rộng cơ hội làm việc ở nước ngoài. Đến nay, toàn xã có hơn 5.700 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, với thu nhập từ 8-60 triệu đồng/người/tháng. Trong 10 tháng năm 2026, có 47 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 4 lao động học ngoại ngữ để tham gia chương trình xuất khẩu lao động và 14 lao động đăng ký chương trình lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc.

Hộ gia đình ở bản Bùa Thượng 1 xây nhà ở khang trang nhờ thu nhập từ đi xuất khẩu lao động.

Đồng chí Mùa A Dê, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phù, cho biết: Thực hiện Đề án 2553 của UBND tỉnh về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xã phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đưa 84 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Địa phương đã thành lập 4 tổ phụ trách 28 bản để tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách vay vốn, đào tạo nghề, học ngoại ngữ.

Hiệu quả từ công tác giải quyết việc làm đã góp phần cải thiện đời sống nhiều gia đình. Ông Lộc Văn Toàn, bản Bùa Thượng 1, cho biết nhờ nguồn thu nhập do con trai và con dâu làm việc tại Đài Loan gửi về, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà mới với kinh phí hơn 700 triệu đồng vào năm 2025.

Từ việc làm tại chỗ đến cơ hội lao động ngoài tỉnh, ngoài nước, Gia Phù đang từng bước mở rộng sinh kế cho người dân, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững ở địa phương.