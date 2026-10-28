Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Đoàn viên thanh niên, người lao động tìm hiểu nhu cầu thị trường việc làm.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một hướng giải quyết nhằm tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, chi phí trước khi xuất cảnh, yêu cầu về trình độ nghề nghiệp, ngoại ngữ và điều kiện tuyển chọn vẫn là những rào cản đối với nhiều lao động. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, chuẩn bị tốt hơn các điều kiện cần thiết trước khi làm việc tại nước ngoài.

Theo quy định tại Luật Việc làm năm 2025, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng hai nhóm chính sách chủ yếu là cho vay ưu đãi và hỗ trợ chi phí. Về tín dụng, người lao động đã ký hợp đồng hợp pháp với doanh nghiệp dịch vụ hoặc đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức tối đa bằng 100% tổng chi phí phải trả trước khi đi; thời hạn vay tối đa bằng thời hạn hợp đồng. Nguồn vốn này góp phần tháo gỡ khó khăn cho những lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nhưng điều kiện kinh tế gia đình hạn chế. Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ; tiền ăn, ở, sinh hoạt, đi lại trong thời gian đào tạo theo quy định. Đối tượng được hỗ trợ gồm người có công với cách mạng và thân nhân; người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có đất bị thu hồi; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả triển khai cho thấy, từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có 81 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng kinh phí hơn 6,9 tỷ đồng. Người lao động chủ yếu đi làm việc tại các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Nga, Trung Quốc… Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng còn hạn chế so với lực lượng lao động và nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao tại địa phương. Trong đó, số người được hưởng chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít, mới chiếm khoảng 1/4 tổng số người đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng. Nguyên nhân là do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tuy đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên và sâu rộng; nhận thức của một bộ phận người dân về điều kiện, thủ tục, mức hỗ trợ còn hạn chế; một số trường hợp nộp hồ sơ nhưng không đúng theo quy định...

Để khắc phục những hạn chế, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp tới từng nhóm đối tượng, nhất là tại những địa bàn đặc biệt khó khăn; cung cấp thông tin rõ ràng về thị trường, điều kiện tuyển dụng, quyền lợi, nghĩa vụ và các khoản hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp được cấp phép để mở rộng cơ hội tuyển chọn lao động ngay tại cơ sở; chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài. Cùng với đó, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; chủ động lồng ghép nguồn lực từ các chương trình khác, huy động doanh nghiệp cùng tham gia hỗ trợ nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và tăng cơ hội cho người lao động.