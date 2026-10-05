Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh Điện Biên tổ chức hội chợ việc làm tại phường Điện Biên Phủ.

Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy để người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng, đăng ký tư vấn việc làm và tham gia các phiên giao dịch việc làm. Tại đây, với sự hướng dẫn, tư vấn tận tình của đội ngũ cán bộ Trung tâm, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mức thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách liên quan. Từ thông tin được cung cấp, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng.

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã thu thập thông tin của 490 lượt công ty, doanh nghiệp với 27.195 lượt thông tin tuyển dụng trong và ngoài nước. Đồng thời, đăng tải trên 3.000 tin, bài về việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp, các văn bản pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng phòng Việc làm, Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh chia sẻ: Trung tâm duy trì hiệu quả các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thông tin việc làm. Đồng thời, Trung tâm phối hợp với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm đa dạng về ngành nghề và thu nhập.

Công tác tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức, giúp người lao động nắm bắt kịp thời thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, mức thu nhập và điều kiện làm việc. Qua đó, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 14.546 lượt lao động.

Cán bộ Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Thông qua hoạt động kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh đã kết nối, giới thiệu 1.776 lao động đến các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia phỏng vấn, tuyển dụng. Trong đó, 1.596 lao động được tuyển dụng, làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Đối với thị trường lao động ngoài nước, 7 lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Cùng với tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, Trung tâm đã tổ chức 3 hội chợ việc làm cho 1.380 lượt người tại các xã, phường: Mường Nhé, Sín Chải và Điện Biên Phủ; 39 hội nghị việc làm tại các xã, phường cho 3.308 lượt người; 35 phiên giao dịch việc làm lưu động cho 2.150 lượt người; 76 phiên giao dịch việc làm trực tuyến hàng tuần; 26 phiên giao dịch việc làm trên sàn giao dịch việc làm quốc gia (phiên bản thử nghiệm); 29 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.337 lượt người tại các thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh.

Anh Mai Vĩnh Tiến, bản Tà Lèng, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: “Thông qua hội chợ việc làm, tôi có cơ hội tìm hiểu thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp, từ ngành nghề, mức thu nhập đến điều kiện làm việc. Qua tư vấn, tôi hiểu rõ hơn yêu cầu của từng vị trí và có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình”.

Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và hướng dẫn sinh viên sử dụng sàn giao dịch việc làm quốc gia. Qua đó, đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người học; hỗ trợ kết nối người học với cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động từng bước giải quyết việc làm. Hướng dẫn người học tham gia sàn giao dịch việc làm quốc gia nhằm tiếp cận nguồn thông tin việc làm minh bạch, tin cậy; hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm trên sàn giao dịch việc làm quốc gia phù hợp với năng lực, ngành học và nhu cầu cá nhân.

Sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên tìm hiểu việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Anh Nông Huy Thiêm, viên chức Trung tâm Việc làm - Người có công tỉnh chia sẻ: “Thông qua buổi tư vấn đã cung cấp thông tin về tuyển dụng, giới thiệu việc làm; kỹ năng tìm kiếm việc làm; chế độ, chính sách việc làm; điều kiện tuyển chọn, làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động; giúp người học nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và xu hướng việc làm phù hợp với ngành học”.

Mở rộng cơ hội việc làm không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn mở ra hướng đi bền vững để người lao động nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo nghề, ứng dụng công nghệ số và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp giúp thị trường lao động Điện Biên vận hành ngày càng hiệu quả. Khi cơ hội việc làm được mở rộng, người lao động có thêm lựa chọn, doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực phù hợp, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.