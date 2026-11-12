Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trung niên

Chị Lê Thị Hồng, 50 tuổi, ở xã Như Thanh mong muốn tìm được một công việc phù hợp để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, tuổi tác là rào cản khiến cơ hội việc làm của chị ngày càng ít đi. Năm 2024, khi biết Công ty TNHH Lâm sản Đại Bắc ở cùng xã Như Thanh tuyển công nhân, chị đã nộp hồ sơ xét tuyển.

Chị Lê Thị Hồng mong muốn được làm việc lâu dài tại Công ty TNHH Lâm sản Đại Bắc.

Chị Hồng cho biết: “Sau một thời gian tìm kiếm công việc, tôi đã được vào làm Công ty TNHH Lâm sản Đại Bắc. Công việc gần nhà, tạo điều kiện để tôi chăm sóc gia đình và con cái. Mức thu nhập khá đã giúp tôi ổn định cuộc sống”. Được biết, mức lương hiện tại của chị là 9 triệu đồng/tháng. Chị mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.

Công ty TNHH Lâm sản Đại Bắc, đóng trên địa bàn xã Như Thanh, chuyên sản xuất, chế biến dăm gỗ. Hiện, công ty tạo việc làm cho 50 lao động địa phương, trong đó có nhiều người ở độ tuổi trung niên. Công việc được bố trí phù hợp với khả năng của mỗi người, mức thu nhập trung bình từ 9 - 15 triệu đồng/tháng.

Ông Vũ Đăng Bắc, Giám đốc Công ty TNHH Lâm sản Đại Bắc cho biết: “Những người trung niên, có mong muốn làm việc, đáp ứng được nhu cầu của công ty thì vẫn được tuyển dụng. Công việc gần nhà giúp họ ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập”.

Nhiều lao động trung niên làm việc tại công ty.

Thực tế cho thấy, lao động ở độ tuổi trung niên, lớn tuổi thường gặp nhiều bất lợi khi tìm kiếm việc làm. Sức khỏe giảm sút, khả năng tiếp cận công nghệ mới hạn chế, trong khi nhiều công ty, doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ, năng động và dễ thích nghi với môi trường sản xuất hiện đại. Điều này khiến cơ hội việc làm của lao động lớn tuổi, nhất là ở khu vực nông thôn ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trồng trọt... quy mô vừa và nhỏ tại địa phương đang hướng tới nhóm đối tượng này.

Tại xã Yên Thọ, mô hình trồng riềng của gia đình chị Mạnh Thị Thìn đang phát huy hiệu quả việc sử dụng nguồn lao động tại chỗ, trong đó có nhiều lao động lớn tuổi.

Bà Bùi Thị Dân, 75 tuổi, ở thôn Yên Lạc chia sẻ: “Ở tuổi 75 tôi vẫn mong muốn tìm được công việc phù hợp để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, do tuổi cao nên tìm việc cũng khó. Từ khi được vào làm tại mô hình, tôi đã có thêm nguồn thu, khoảng 4 triệu đồng/tháng. Công việc không quá nặng nhọc, phù hợp với sức khỏe của tôi”.

Bà Bùi Thị Dân vui mừng vì có công việc phù hợp với sức khỏe hiện tại

Gia đình chị Thìn hiện có 4ha trồng riềng, luân canh với các loại cây trồng khác như sắn, củ từ, dong..., mỗi năm lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng, tạo việc làm cho khoảng 6 lao động địa phương, trong đó phần lớn là lao động trung niên, lớn tuổi.

Chị Thìn cho biết: “Công việc chủ yếu của các cô, các bác là làm sạch riềng sau thu hoạch như cạo, rửa... Công việc không đòi hỏi sức khỏe nhiều, cường độ làm việc cao, phù hợp với lứa tuổi trung niên, đồng thời giúp họ có thêm cơ hội việc làm, thêm nguồn thu”.

Mô hình trồng riềng mang lại việc làm cho nhiều lao động trung niên, lớn tuổi.

Được biết, riềng là một trong những cây trồng hiệu quả tại xã Yên Thọ. Hiện xã có trên 40 hộ trồng riềng, trong đó nhiều mô hình sử dụng lao động trung niên, lớn tuổi người địa phương.

Những trường hợp như chị Hồng, bà Dân cho thấy, lao động trung niên, lớn tuổi vẫn có thể tìm được việc làm phù hợp nếu có những mô hình sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện về sức khỏe và khả năng lao động. Các công việc gắn với sản xuất, chế biến, trồng trọt tại địa phương không chỉ tận dụng nguồn lao động sẵn có mà còn giúp người lao động có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống mà không phải rời quê tìm việc. Đây là hướng cần được quan tâm, nhân rộng nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm lao động này.