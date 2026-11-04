Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

* Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với UBND xã Khánh Lâm tổ chức phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Đại biểu tham dự phiên giao dịch việc làm.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, thông tin về nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Tại phiên giao dịch, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, mức lương và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và thị trường lao động nước ngoài.

Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Giám đốc Công ty ICO Chi nhánh Cà Mau, tư vấn chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị đã tư vấn chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm và vay vốn ưu đãi, nhất là dành cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm qua tờ rơi.

Người lao động cũng trực tiếp trao đổi, tìm hiểu về điều kiện tuyển dụng, trình độ chuyên môn, chi phí tham gia, nơi ăn ở và các chính sách hỗ trợ.

Những thắc mắc được đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và doanh nghiệp giải đáp cụ thể, giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, giúp người lao động lựa chọn công việc phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, xã Khánh Lâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 200 lao động nông thôn tham gia.

* Cùng ngày, 150 lao động trên địa bàn xã U Minh tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp UBND xã tổ chức.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tư vấn về chính sách hỗ trợ và chế độ đãi ngộ đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tìm hiểu về vị trí việc làm, mức lương, chế độ bảo hiểm và các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.

Bà Trần Thị Xuân Huệ, Phó Trưởng phòng Việc làm, Sở Nội vụ, thông tin về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Trần Thị Xuân Huệ, Phó Trưởng phòng Việc làm, Sở Nội vụ, cho biết: Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, vừa giúp lao động tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình khi trở về địa phương.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Khánh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, kỳ vọng, hoạt động phiên giao dịch việc làm sẽ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần giải quyết việc làm bền vững tại địa phương./.