Mở rộng cơ hội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ảnh minh họa

Theo đó, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó mở rộng cơ hội được xem xét cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận khi thuộc trường hợp sau đây:

a) Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Chính phủ quy định về giấy tờ về quyền sử dụng đất tại điểm này;

b) Đất có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1/7/2014 mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận;

c) Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc được giao quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật trước ngày 1/8/2024 theo quy định của Chính phủ;

d) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích trước ngày 1/7/2014 và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận việc sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn công trình;

đ) Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được sử dụng trước ngày 1/7/2014 mà không thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này;

e) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1.8.2024 đối với đất quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại các điểm đó;

g) Trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà tại khu vực, địa bàn chưa có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận vào mục đích đất canh tác thì không phải xem xét đến điều kiện phù hợp với quy hoạch khi cấp Giấy chứng nhận.

Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua cũng quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.