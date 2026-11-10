Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp

Sáng 10/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia tổ chức hội nghị truyền thông, trao đổi về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia. Hội nghị có sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã được giới thiệu cụ thể về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay, bao gồm đối tượng, điều kiện, tiêu chí xét duyệt, mức và phương thức hỗ trợ. Đồng thời, được hướng dẫn cách lập hồ sơ, thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ và quy trình nộp hồ sơ trên hệ thống OMS.

Đại diện Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình tiếp cận và thực hiện chính sách.

Ông Nguyễn Thế Ích – Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia giới thiệu cụ thể về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay của quỹ.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về điều kiện, quy trình tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay, từ đó chủ động xây dựng phương án, hoàn thiện hồ sơ để tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Đây cũng là cơ hội giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực về chi phí vốn, tạo điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu bảo hộ lao động Lasa đề nghị làm rõ thêm quy trình, điều kiện hưởng lãi suất vốn vay cho những đầu tư của doanh nghiệp về dây chuyền công nghệ.

Ông Trịnh Quốc Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đề nghị làm rõ thêm chính sách vay vốn đầu tư cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đổi mới dây chuyền sản xuất.