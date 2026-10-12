Mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho mọi người dân

Sáng 12/10, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Hùng)

Đưa văn hóa đến gần hơn với người dân

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống. Việc gắn kết ngày này với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bồi đắp bản sắc, tăng cường sự gắn bó và phát huy sức mạnh cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng tối đa không gian văn hóa phục vụ nhân dân. Các bảo tàng, thư viện, di tích và thiết chế văn hóa công lập cần mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ và miễn phí; đồng thời vận động doanh nghiệp triển khai các chương trình miễn, giảm phí, ưu đãi, nhất là trong ngày 24/11. Với những hoạt động có giới hạn về khả năng phục vụ, cần tổ chức đăng ký trực tuyến phù hợp để tránh quá tải.

Việc tổ chức các hoạt động phải lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm trung tâm, hướng về thôn, tổ dân phố. Hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững là những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả. Sau các ngày hội, những mô hình tốt và nếp sống văn hóa đẹp cần tiếp tục được duy trì, phát huy trong đời sống thường ngày.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu huy động sự tham gia của toàn xã hội, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, người dân cần được tạo điều kiện chủ động sáng tạo, còn doanh nghiệp đồng hành thông qua các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi thiết thực.

Phát huy bản sắc địa phương, bảo đảm tổ chức thực chất

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực, đồng bộ với nhiều hoạt động phong phú.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể đối với những sự kiện quy mô lớn, phối hợp với cơ quan thường trực là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tránh chồng chéo; đồng thời ưu tiên các hoạt động gắn với bản sắc văn hóa địa phương và cộng đồng dân tộc trên địa bàn.

Tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 dự kiến diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình, với quy mô khoảng 60.000 khán giả.

Trong khi đó, Lào Cai xây dựng chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hóa Lào Cai” với chủ đề “Sắc màu hội tụ”, triển khai ở cấp tỉnh và 99 xã, phường. Địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, gắn lễ hội truyền thống với du lịch và tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân.

Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ thành lập mới các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao nòng cốt cấp xã và kinh phí duy trì hoạt động; đồng thời đưa giáo dục nghệ thuật, di sản vào trường học.

Để bảo đảm chuỗi hoạt động diễn ra đồng bộ, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản hướng dẫn trước ngày 15/10, tổ chức họp báo trước ngày 20/10, khẩn trương vận hành Bản đồ số Văn hóa Việt Nam nhằm kết nối thông tin về địa điểm, sự kiện, chương trình và sản phẩm văn hóa trên cả nước.

Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương cần xây dựng hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng học sinh, sinh viên, công nhân, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế. Mỗi thôn, tổ dân phố cần có ít nhất một hoạt động phù hợp, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ trước, trong và sau sự kiện, kết hợp báo chí, nền tảng số, cổ động trực quan và ứng dụng công nghệ tại các không gian công cộng. Việc tổ chức, đánh giá và tổng kết các hoạt động dự kiến hoàn thành vào ngày 26/11.