Mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa

Cùng với đó, các bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa công cộng được khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp. Với hướng tiếp cận thiết thực như vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên cả nước sẽ là một ngày hội văn hóa thực sự, nơi mỗi người dân, đặc biệt là người dân Thủ đô đều có thể tiếp cận dễ dàng các hoạt động văn hóa mà mình yêu thích.

Trong thực tế, cơ hội tiếp cận văn hóa chưa phải lúc nào cũng bình đẳng. Với người có điều kiện, một tấm vé xem biểu diễn nghệ thuật hay chuyến tham quan di sản có thể là khoản chi tiêu bình thường. Với những gia đình phải cân nhắc từng khoản sinh hoạt, đó có thể là lựa chọn xa xỉ. Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật hay cư dân ở những khu vực còn thiếu thiết chế văn hóa cũng có thể gặp những rào cản riêng.

Cơ hội tiếp cận văn hóa cũng không nên bó hẹp ở việc mở cửa miễn phí các thiết chế văn hóa, di sản... trong một thời gian ngắn. Đó còn là cung cấp cho người dân khả năng tìm thấy những hoạt động phù hợp, được cung cấp thông tin đầy đủ, có không gian thuận tiện để tham gia và được tôn trọng nhu cầu, sở thích văn hóa của mình. Bởi vậy, bên cạnh các chương trình điểm nhấn, cần quan tâm đến sự đa dạng của hoạt động, khả năng tiếp cận của các nhóm công chúng và việc duy trì những chính sách hỗ trợ lâu dài.

Ngày Văn hóa Việt Nam, vì thế, nên được nhìn nhận như một dịp để hiện thực hóa gần hơn quyền thụ hưởng văn hóa của mỗi người dân, đồng thời khơi dậy nhận thức về vai trò của văn hóa trong đời sống. Ngày hội sẽ càng có ý nghĩa khi tinh thần mở cửa với các hoạt động văn hóa được tiếp nối và nhân rộng. Bởi một xã hội phát triển không chỉ cần những con số tăng trưởng, mà còn cần những con người có đời sống tinh thần phong phú và cơ hội phát triển toàn diện. Văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực của xã hội khi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng và góp phần làm nên những giá trị văn hóa ấy.