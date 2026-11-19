Ngày 19/11, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xu hướng phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn và những định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ”. Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có Tiến sĩ Subhash Deshmukh, nguyên Phó Chủ tịch điều hành, kiêm Giám đốc Công ty Mattson Technology, chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn Hoa Kỳ; Tiến sĩ Lê Khanh, đồng sáng lập và Giám đốc vận hành Công ty Cisbay Global, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, cán bộ, giảng viên và các nhà khoa học của học viện.

Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh chủ trì tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nhấn mạnh: Công nghệ vi mạch bán dẫn là lĩnh vực công nghệ chiến lược, có vai trò nền tảng đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, viễn thông, tự động hóa và nhiều hệ thống kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, đối với lĩnh vực an ninh, việc nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ này có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển thiết bị kỹ thuật chuyên dụng và bảo đảm an toàn, an ninh chuỗi cung ứng công nghệ.

Thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đã mở ngành Công nghệ điện tử và vi mạch bán dẫn, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng về thiết kế, kiểm tra và kiểm thử vi mạch; đồng thời là một trong 19 cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên đầu tư phòng thực hành, thí nghiệm trọng điểm về công nghệ bán dẫn tại Việt Nam. Đây là những điều kiện thuận lợi để học viện từng bước hình thành năng lực đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu.

Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối chuyên gia, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Qua đó, tạo nền tảng để Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ và ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyên gia vi mạch bán dẫn chia sẻ thông tin tại ﻿tọa đàm.

Tại tọa đàm, Tiến sĩ Subhash Deshmukh đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kết quả nghiên cứu về xu hướng phát triển công nghiệp bán dẫn trên thế giới, đặc biệt là chiến lược, chính sách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực của Hoa Kỳ. Các chuyên gia cũng trao đổi, tư vấn về định hướng ưu tiên phát triển của học viện trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, phát triển chip, chế tạo, đóng gói và kiểm thử.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về khả năng hợp tác, chuyển giao công nghệ, xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn chuyên sâu; kết nối với các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm và viện nghiên cứu tiên tiến của Hoa Kỳ và quốc tế. Đồng thời, trao đổi cơ chế triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đào tạo chuyên gia, kỹ sư; tổ chức thực tập, thực tế cho giảng viên, nhà khoa học và sinh viên học viện tại các phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt là định hướng xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn chuyên sâu tại học viện; khả năng hợp tác, chuyển giao công nghệ, tiếp cận các công cụ và nền tảng phục vụ đào tạo, nghiên cứu; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm và viện nghiên cứu tiên tiến của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực bán dẫn, hướng tới thiết lập các chương trình hợp tác và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Thông qua trao đổi, thảo luận, các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn thiết thực, giúp Học viện có thêm cơ sở tham khảo trong xác định lĩnh vực ưu tiên, xây dựng lộ trình phát triển, định hướng đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh trân trọng cảm ơn những chia sẻ, tư vấn tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia; đồng thời khẳng định học viện sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để cụ thể hóa thành những định hướng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu công tác của lực lượng CAND. Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các chuyên gia trong kết nối đối tác, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 18/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với chuyên gia Subhash Deshmukh. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã nhấn mạnh vai trò của công nghệ bán dẫn trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thiết kế, kiểm thử vi mạch và kết nối với các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ uy tín của Hoa Kỳ. Chuyên gia Subhash Deshmukh bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực này. Buổi tọa đàm tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh là hoạt động cụ thể nhằm tiếp nối, triển khai các nội dung trao đổi và định hướng hợp tác nêu trên.