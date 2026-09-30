Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội

Cán bộ, công chức Phòng Kinh tế và Bất động sản (Sở Xây dựng) nghiên cứu quy hoạch nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điện Biên là tỉnh miền núi, chưa có khu công nghiệp tập trung quy mô lớn, vì vậy nhu cầu nhà ở xã hội không tập trung ở công nhân mà chủ yếu đến từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người có thu nhập thấp. Hầu hết đối tượng trên đều là những người có thu nhập ổn định nhưng khó tự tạo lập nhà ở, nhất là khi giá đất khu vực trung tâm tăng cao.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ, giai đoạn 2026 - 2030, Điện Biên phải hoàn thành tối thiểu 1.500 căn nhà ở xã hội. Tháng 7/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6039/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP, phân bổ chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội đến 5 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, xã Thanh Nưa 500 căn, phường Điện Biên Phủ 450 căn, phường Mường Thanh 230 căn, xã Thanh Yên 220 căn và xã Sam Mứn 100 căn.

Thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên và Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, phường Mường Thanh. Cùng với đó, 5 dự án khác đang được nhà đầu tư nghiên cứu, lập hoặc hoàn thiện hồ sơ đề xuất tại các xã: Thanh Nưa, Sam Mứn và phường Điện Biên Phủ.

Để người dân có thể tiếp cận chính sách thuận lợi, Sở Xây dựng đã tổng hợp các nhóm được mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Ngoài ra còn có công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức; người đã trả lại nhà ở công vụ; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất mà chưa bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Từ ngày 1/7/2026, người có từ 2 con đẻ trở lên được bổ sung vào nhóm đối tượng hưởng chính sách hay học sinh, sinh viên thuộc diện thuê nhà ở xã hội.

Theo bà Phạm Thị Thúy, Trưởng phòng Kinh tế và Bất động sản (Sở Xây dựng), việc quy định cụ thể từng nhóm đối tượng giúp người dân xác định rõ mình có thuộc diện hưởng chính sách hay không, từ đó chủ động chuẩn bị hồ sơ, tránh mất thời gian đi lại hoặc nộp hồ sơ khi chưa đủ điều kiện.

Đặc biệt, về giá nhà ở xã hội, tỉnh Điện Biên có thêm cơ chế riêng để giảm giá thành theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 100% lệ phí cấp giấy phép xây dựng, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Nghị quyết quy định rõ các khoản hỗ trợ này không tính vào giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội, nghĩa là người mua nhà được hưởng trực tiếp phần ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Để mở rộng khả năng tiếp cận cho người dân, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2025, cho phép người có nhà ở cách xa nơi làm việc từ 30km trở lên được mua, thuê mua nhà ở xã hội; ban hành văn bản hướng dẫn chính sách và trình tự mua, thuê mua nhà ở xã hội gửi các xã, phường, chủ đầu tư. Đồng thời đề nghị các xã, phường rà soát nhu cầu nhà ở xã hội của hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế hỗ trợ phù hợp. Từ việc hình thành quỹ đất, tháo gỡ thủ tục, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến hoàn thiện cơ chế mua, thuê mua, thuê và tín dụng ưu đãi, Điện Biên từng bước tạo dựng hệ thống chính sách tương đối đồng bộ để đưa nhà ở xã hội đến gần hơn với người dân.

Ông Nguyễn Minh Lượng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: Cùng với tăng nguồn cung, ngành tiếp tục chú trọng công khai, minh bạch thông tin, kiểm soát đúng đối tượng thụ hưởng và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Mục tiêu cuối cùng là để chính sách đến đúng người có nhu cầu, hạn chế tình trạng lợi dụng, mua bán nhà ở xã hội, đồng thời bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, tạo thêm quỹ nhà cho người dân.

Việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục, vốn và mở rộng khả năng tiếp cận chính sách tạo cơ sở để từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Từ đó, chính sách nhà ở xã hội góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhu cầu về chỗ ở; tạo nền tảng ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.