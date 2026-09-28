Mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng giáo dục

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tra cứu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện trường. (Ảnh: DƯƠNG TÂM)

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ hội tiếp cận được mở rộng, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì; tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Mạng lưới trường lớp được sắp xếp và mở rộng, đặc biệt chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn đầu đã bổ sung 4.396 phòng học cho gần 113.000 học sinh. Những kết quả đó cho thấy, cơ hội đến trường đang ngày càng rộng mở, tạo điều kiện để nhiều trẻ em, học sinh, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn, có thêm cơ hội được học tập và phát triển.

Cùng với mở rộng độ bao phủ, yêu cầu bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ngày càng được chú trọng. Tại cuộc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế; thực hiện nguyên tắc nơi nào khó khăn hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn; quan tâm vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu quan trọng là đổi mới cách nhìn, cách tổ chức và huy động nguồn lực cho giáo dục, để mỗi chủ trương được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong thực tiễn. Phát triển giáo dục không thể tách rời các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, mà cần được đặt trong tổng thể quy hoạch, kế hoạch và các chương trình phát triển của mỗi địa phương. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục vào tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, gắn với việc xác định rõ ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện.

Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71. Cụ thể hóa chương trình này, Đảng ủy xã Nghi Xuân ban hành chương trình hành động, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa chủ trương thành những việc làm cụ thể. Từ tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ đến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, việc triển khai được gắn với những vấn đề thiết thực ở cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, hằng tháng, hằng quý, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực, điều kiện thực hiện các nhiệm vụ liên quan giáo dục và đào tạo của địa phương. Thực hiện cơ chế, chính sách có liên quan giáo dục và đào tạo; nhất là các chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển giáo dục và đào tạo. Hiện nay, toàn xã có 12/13 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi được đi học; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành 5 quyết định phê duyệt các hạng mục đầu tư cho 4 trường học trên địa bàn với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng cơ hội học tập và nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng, Nghị quyết số 71 đề ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, dạy và học. Nghị quyết xác định phải chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; đồng thời bố trí đủ nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ để phục vụ quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp học.

Cùng với việc mở rộng cơ hội học tập và nâng cao các điều kiện bảo đảm chất lượng, Nghị quyết số 71 đề ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, dạy và học.

Tại Nghi Xuân, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc đầu tư hạ tầng công nghệ và số hóa dữ liệu. Đến nay, 100% trường học đã hoàn thành số hóa hồ sơ, dữ liệu; 100% trường có đường truyền internet ổn định phục vụ quản lý và dạy học. 100% phòng học, gần 80% phòng bộ môn và phòng chức năng khác được trang bị smart tivi hoặc máy chiếu đa năng.

Các nền tảng giáo dục thông minh được đưa vào sử dụng, từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng các nhà trường cho rằng, việc từng bước đổi mới hạ tầng, công nghệ và phương thức tổ chức giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71 đang mở rộng cơ hội tiếp cận các điều kiện học tập tốt hơn, qua đó tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.