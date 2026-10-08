Mở rộng cơ hội tiếp cận học bổng từ các đại học New Zealand

Đại diện Đại học Đà Nẵng tặng hoa cho đại diện các đại học tham gia chương trình . Ảnh: NGỌC HÀ

Tại chương trình, các đơn vị liên quan đã giới thiệu và cung cấp thông tin về nhiều học bổng giá trị từ phía Chính phủ New Zealand như: học bổng ngắn hạn dành cho chuyên gia, nhân sự cấp cao đến từ các nước thuộc khối ASEAN và học bổng Manaaki.

Sự kiện cũng giới thiệu học bổng theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Chính phủ Việt Nam (Đề án 89) giai đoạn 2019 - 2030.

Dịp này, đại diện các đại học đến từ New Zealand chia sẻ về những thế mạnh nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu; những lợi ích thiết thực mà nền giáo dục New Zealand dành cho sinh viên quốc tế; đồng thời trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, giúp ứng viên tự tin “săn học bổng” và nâng cao khả năng trúng tuyển.

Giảng viên, học viên Đại học Đà Nẵng tham gia tìm hiểu học bổng New Zealand. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo PGS.TS. Nguyễn Thành Đạt, Quyền Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế (Đại học Đà Nẵng), chương trình có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết vào tháng 8/2026 giữa Bộ Giáo dục New Zealand và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (thay thế thỏa thuận hợp tác năm 2022).

Chương trình tiếp tục mở ra nhiều cơ hội để các cán bộ, giảng viên, sinh viên tìm hiểu và tiếp cận các nguồn học bổng từ Chính phủ cũng như các đại học New Zealand.