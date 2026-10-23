Ngày 23/10, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tương lai mở: Thúc đẩy giáo dục đại học công bằng và bao trùm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” (OpenAP 2026).

Hội thảo do Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), Tạp chí Một thế giới và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) phối hợp tổ chức, nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục mở.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo quy tụ khoảng 450 đại biểu và 30 diễn giả quốc tế, cùng sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, nhà quản lý, giảng viên, nhà nghiên cứu, đại diện các tổ chức học thuật và sinh viên.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu, việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng, công bằng và bao trùm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các quốc gia.

Tại hội thảo, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh giáo dục đại học trong tương lai cần vượt ra ngoài mục tiêu số hóa và ứng dụng công nghệ, hướng tới một môi trường học tập công bằng, bao trùm, tăng cường hợp tác và lấy con người làm trung tâm.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, công nghệ có thể giúp vượt qua nhiều rào cản, nhưng không tự động bảo đảm sự công bằng trong giáo dục. Việc phát triển tài nguyên giáo dục mở cần đi cùng với các điều kiện để người học sử dụng hiệu quả học liệu, hình thành tư duy phản biện, phát huy khả năng sáng tạo và đóng góp cho xã hội.

Hội thảo quy tụ khoảng 450 đại biểu và 30 diễn giả quốc tế.

Chương trình hội thảo tập trung vào sáu nhóm chủ đề, phản ánh những vấn đề nổi bật trong quá trình phát triển giáo dục mở hiện nay gồm: Tài nguyên giáo dục mở và phát triển học liệu; sư phạm mở, giảng dạy, học tập và đánh giá; công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận giáo dục; chính sách, lãnh đạo và đổi mới tổ chức; đổi mới kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; học thuật mở và hợp tác quốc tế.

Với cách tiếp cận đa chiều, sáu nhóm chủ đề tạo điều kiện để các đại biểu kết nối nghiên cứu với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều hệ thống giáo dục và đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc điểm của từng quốc gia.

Ông Huỳnh Thành Đạt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, giáo dục đại học cần hướng tới tính mở và bao trùm, bảo đảm mọi cá nhân đều có cơ hội tiếp cận và thành công ở bậc đại học, không ai bị bỏ lại phía sau trong lộ trình phát triển bản thân và đóng góp xã hội.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn xác định “ giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Mọi chính sách giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, lấy sự hài lòng và cơ hội phát triển của nhân dân làm thước đo.

Ông Đạt tin tưởng, thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo phân tích sâu sắc các rào cản hiện hữu về thể chế, tài chính và công nghệ đối với tính công bằng và bao trùm trong giáo dục đại học khu vực.

Bên cạnh các phiên tham luận chuyên môn, chương trình hội thảo có các phiên thảo luận song song, tạo điều kiện để đại biểu đi sâu vào từng nhóm vấn đề, chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi các giải pháp thực tiễn.