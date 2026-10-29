Mở rộng cơ hội thuê, mua nhà ở xã hội cho công nhân

Một khu nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Ninh, giúp nhiều người lao động ổn định cuộc sống. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Có nhà ở ổn định là mong muốn thiết thực của hàng triệu công nhân, người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong bối cảnh giá nhà vượt quá khả năng tích lũy, chi phí thuê trọ và sinh hoạt chiếm phần lớn thu nhập, nhà ở xã hội mở ra cơ hội cải thiện điều kiện sống, giúp người lao động an cư và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn đang góp phần tạo thêm lựa chọn phù hợp, từ thuê nhà với giá hợp lý đến sở hữu căn hộ khi đủ điều kiện.

Những mái nhà cho thuê đáp ứng đúng nhu cầu thực

Ông Trịnh Quang Minh, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Công đoàn cho biết: Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, không được bán. Sau khi Luật được ban hành cùng các văn bản hướng dẫn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã và đang triển khai nhiều dự án, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng khoảng 10.000 căn hộ. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê được lấy từ tài chính công đoàn.

Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa vào sử dụng một dự án khu thiết chế công đoàn rộng 1,8ha, với 244 căn hộ cho thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Đến cuối năm 2027, Tổng Liên đoàn dự kiến có thêm ba dự án nhà ở cho thuê tại các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, với tổng số 1.700 căn hộ. Các căn hộ cho thuê hiện có diện tích từ 32m² đến 45m². Giá thuê căn hộ 32m² dao động từ 1,1 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng/tháng; căn hộ 45m² có giá từ 1,55 triệu đồng đến 2,23 triệu đồng/tháng.

Đối tượng được thuê nhà là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, chưa có nhà ở, có thu nhập thấp hoặc hoàn cảnh khó khăn; trong đó ưu tiên công nhân là con thương binh, liệt sỹ...

Thực tế cho thấy, những căn hộ có giá thuê phù hợp, vị trí thuận lợi đang giúp nhiều gia đình công nhân giảm bớt gánh nặng chi phí và ổn định cuộc sống.

Chị Đinh Thị Phượng, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn YKK Việt Nam (Tập đoàn YKK, Nhật Bản) tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III chia sẻ: “Gia đình tôi có bốn người, gồm hai vợ chồng và hai con đang tuổi đi học. Chúng tôi được thuê căn hộ rộng 45m² với giá 2.230.000 đồng/tháng, thấy rõ điều kiện sinh hoạt và giá thuê rất hợp lý. Khu nhà ở thoáng mát, cách nơi làm việc khoảng 1km, cách trường học chỉ vài trăm mét. Chi phí sinh hoạt tại địa bàn hợp lý, an ninh rất tốt. Nếu không có nhà cho thuê, gia đình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì giá thuê nhà bên ngoài cao, việc đưa đón con đi học và đi làm sẽ xa hơn, vất vả hơn, đồng thời phát sinh thêm nhiều chi phí.”

Cùng chung niềm vui ấy, chị Đỗ Thị Lánh, quê ở xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên, đang làm việc tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, được thuê căn hộ 32m² với giá 1,6 triệu đồng/tháng. Theo chị Lánh, mức giá này khá thấp so với giá thuê nhà bên ngoài. Khu nhà có đầy đủ tiện ích, chi phí sinh hoạt hợp lý, lại gần nơi làm việc và trường học, thuận tiện cho việc đi lại, đưa đón con.

Nhà mua vừa túi tiền, hiện thực hóa giấc mơ an cư

Không chỉ tạo điều kiện cho công nhân thuê nhà, các dự án nhà ở còn mở ra cơ hội sở hữu căn hộ đối với những người đủ điều kiện. Chị Quách Thị Huyền Trang, quê ở phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minebea AccessSolutions Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chìa khóa thông minh cho xe máy ở Khu công nghiệp Đồng Văn II.

Sau nhiều năm chờ đợi, tháng 8/2026, gia đình chị đã mua được căn hộ tầng 5, diện tích 48m², với giá 17 triệu đồng/m², tương đương hơn 800 triệu đồng. Căn hộ chị Trang mua thuộc dự án nhà ở xã hội Happy Home Đồng Văn.

Chị Trang cho biết, căn hộ có giá khá hợp lý, khu vực xung quanh tập trung đông công nhân đến thuê và mua nhà nên gia đình có thêm nhiều bạn bè, hàng xóm. Giờ đây, mỗi khi bố mẹ hai bên nội, ngoại lên thăm con, thăm cháu, gia đình đều yên tâm vì đã có nơi ăn, chốn ở khang trang. Đây là niềm vui lớn không chỉ của vợ chồng chị mà còn của cả hai bên gia đình, dòng họ.

Theo anh Vũ Đức Tâm, chuyên viên Phòng Quản lý và khai thác tài sản, Ban Quản lý Dự án Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), công nhân phấn khởi khi các dự án nhà ở tại Khu công nghiệp Đồng Văn đi vào hoạt động, tạo cơ hội thuê, mua nhà với giá hợp lý, gần nơi làm việc và trường học của con. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều công nhân tiếp tục chờ đợi các dự án mới. Các thủ tục thuê, mua nhà được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; người lao động đều được hướng dẫn cụ thể.

Có thể khẳng định, nhà ở cho công nhân không chỉ là nơi an cư mà còn là điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó, dựng xây tương lai.

Dự án nhà ở xã hội khu C phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) gồm 2 tòa nhà 9 tầng với gần 500 căn hộ. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trong tháng 5/2026, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới, việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo của tiến bộ xã hội.

Theo đó, cần đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải được quy hoạch nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội và các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục phục vụ người dân.

Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động nhập cư và những địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Nhà ở phải trở thành một bộ phận ổn định trong cấu trúc đô thị, nông thôn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh đô thị, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản./.