Mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho vận động viên bóng rổ, pickleball Việt Nam

Ông Tô Duy, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần New Sports phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Duy, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần New Sports, nhấn mạnh vai trò của môi trường thi đấu đối với quá trình phát triển của vận động viên, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ.

Theo ông Tô Duy, sự trưởng thành của một vận động viên không chỉ được đánh giá qua thành tích ở một giải đấu mà còn là quá trình tích lũy kinh nghiệm, vượt qua thất bại và liên tục thử thách bản thân.

“Thất bại tạo nên thông tin”, ông Tô Duy chia sẻ, đồng thời cho rằng mỗi trận thua đều giúp vận động viên nhận diện hạn chế, đánh giá năng lực trước đối thủ và tìm ra hướng cải thiện.

Từ quan điểm đó, New Sports xác định mục tiêu xây dựng hệ thống giải đấu liên tục, tạo điều kiện để vận động viên được thi đấu từ nhỏ, từng bước nâng cao trình độ và hướng tới những sân chơi lớn hơn.

Ở môn bóng rổ, hệ thống giải đấu hiện được tổ chức theo nhiều cấp độ, gồm Giải bóng rổ học sinh Việt Nam (VSBL), Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam (VCBC) và Giải bóng rổ Pro-Am Việt Nam (VBC), dành cho các nhóm vận động viên có độ tuổi và trình độ khác nhau.

FPT Play và New Sports ký kết hợp tác chiến lược về truyền thông, phát sóng các giải bóng rổ và pickleball

Điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch năm 2027 là việc mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho bóng rổ sinh viên. Theo thỏa thuận hợp tác với Asian University Basketball League (AUBL), New Sports sẽ tổ chức phân khu phía Nam của giải AUBL mùa 2026 - 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 11.4.2027 tại Hà Nội.

Đặc biệt, đội vô địch VCBC sẽ có cơ hội tham dự AUBL, qua đó tạo lộ trình kết nối giữa giải đấu trong nước và sân chơi bóng rổ đại học châu Á.

Bên cạnh đó, New Sports đang hoàn tất các thủ tục để các đại diện Việt Nam có thể tham gia thêm những giải đấu quốc tế ở cấp độ học đường và chuyên nghiệp.

Đối với pickleball, kế hoạch năm 2027 tiếp tục tập trung phát triển phong trào gắn với nâng cao chất lượng thi đấu. Các hoạt động được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, người chơi phong trào đến vận động viên chuyên nghiệp.

Sau khi PPA Tour Asia lần đầu được tổ chức tại Việt Nam năm 2025, các giải đấu thuộc hệ thống này đã tạo thêm cơ hội để tay vợt trong nước đối đầu với những đối thủ quốc tế.

Trong mùa giải 2026, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiến góp mặt tại chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup, trong khi Trang Huỳnh gây chú ý với hành trình từ vòng loại đến chung kết đơn nữ ngay lần đầu tham dự hệ thống PPA Tour Asia.

Tiếp nối kết quả đó, kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 - 2028 hướng tới duy trì hai giải pickleball quốc tế mỗi năm tại Việt Nam, đồng thời thu hút các tay vợt hàng đầu thế giới tham gia tranh tài.

New Sports ký kết hợp tác với AUBL và PPA Tour Asia, mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho vận động viên bóng rổ, pickleball Việt Nam

Cùng với việc phát triển chuyên môn, các đơn vị tổ chức cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm của khán giả thông qua hoạt động giao lưu, tương tác tại sân và mở rộng khả năng theo dõi giải đấu trên các nền tảng truyền hình, trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, đánh giá bóng rổ và pickleball là hai môn thể thao có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam và khu vực. Bà kỳ vọng việc kết hợp giữa năng lực tổ chức giải đấu và công nghệ truyền thông, phát sóng sẽ giúp các sự kiện thể thao tiếp cận đông đảo người hâm mộ, đồng thời mở rộng cộng đồng yêu thích hai bộ môn.

Khép lại chương trình, New Sports tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác với AUBL, PPA Tour Asia và FPT Play, cụ thể hóa kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Các hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thi đấu trong nước, mở rộng cơ hội giao lưu quốc tế và tạo thêm môi trường phát triển cho vận động viên bóng rổ, pickleball Việt Nam, đặc biệt là những tài năng trẻ.