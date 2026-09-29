Mở rộng cơ hội tài trợ đổi mới công nghệ và trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp

Ông Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia - NATIF chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu tại hội thảo, ông Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Quỹ NATIF cho biết, nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được Trung ương rà soát, ban hành mới hoặc thay thế cho các quy định cũ.

Trong đó, mảng đổi mới sáng tạo là một nội dung hoàn toàn mới. Trước đây, khung pháp lý chủ yếu quản lý khoa học và công nghệ chung theo Luật Khoa học và Công nghệ 2013. Đến nay, khung pháp lý đã được kiện toàn với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Điểm cốt lõi của hành lang pháp lý về đổi mới sáng tạo là gắn liền với thực tiễn sản xuất, đánh giá dựa trên hiệu quả đầu ra, tức là sản phẩm nghiên cứu phải được đưa vào ứng dụng và thương mại hóa trên thị trường.

Năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp ngân sách cho NATIF hơn 400 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo.

Theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, các nội dung hỗ trợ đổi mới sáng tạo tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính: đổi mới công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; năng suất chất lượng và sở hữu trí tuệ; hỗ trợ lãi suất vay vốn; hỗ trợ tài chính thông qua hình thức phiếu hỗ trợ (voucher).

Trong đó, NATIF đang thí điểm hai nhiệm vụ trọng tâm: hỗ trợ lãi suất vay vốn; đổi mới công nghệ với trọng tâm là thử nghiệm các công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sau giai đoạn thí điểm này, Quỹ sẽ tiếp tục mở rộng sang các nhóm nhiệm vụ khác.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MAI QUẾ

Hội thảo tập trung vào hai nhóm vấn đề chính: giới thiệu cụ thể kế hoạch tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026; định hướng mở rộng tài trợ, hỗ trợ đổi mới sáng tạo của NATIF trong năm 2027 sang nhiều lĩnh vực, hình thức khác ngoài trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả hợp tác quốc tế.

Đối với kế hoạch tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI năm 2026, Quỹ NATIF dự kiến tuyển chọn và ký hợp đồng tài trợ cho 15 nhiệm vụ trước ngày 31/12/2026 với thời gian thực hiện tối đa 12 tháng.

Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 50% tổng kinh phí (tối đa 3 tỷ đồng/nhiệm vụ), yêu cầu doanh nghiệp đối ứng tối thiểu 50% bằng tiền mặt.

Bước sang năm 2027, NATIF định hướng mở rộng thành các hướng tài trợ và hỗ trợ toàn diện hơn. Phạm vi hỗ trợ không giới hạn ở lĩnh vực AI mà mở rộng sang nhiều ngành nghề khác như phát triển sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng, cấp phiếu hỗ trợ tài chính hay thương mại hóa kết quả nghiên cứu.