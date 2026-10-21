Mở rộng cơ hội, rút ngắn khoảng cách

Đổi mới phương thức kết nối

Thay vì đến trực tiếp địa điểm tổ chức Ngày hội việc làm của Trung tâm DVVL tỉnh, anh Danh Ðặng (Xã Hồng Dân) có thể được phỏng vấn ngay tại nhà qua màn hình máy tính. Chỉ sau 20 phút trao đổi trực tuyến, anh nhận được lời mời thử việc.

Tại các sàn, phiên giao dịch việc làm gần đây, khu vực kết nối trực tuyến thu hút đông đảo người lao động (NLÐ), nhất là các bạn trẻ. Hình thức này giúp NLÐ tiếp cận cơ hội việc làm nhanh chóng, thuận tiện mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Nhờ mô hình kết nối trực tuyến, người lao động dễ dàng trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng ngay trên điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh, cho biết, hằng tháng, Trung tâm duy trì các phiên giao dịch trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. So với phương thức truyền thống, hình thức này thể hiện ưu thế vượt trội khi NLÐ không còn phải tốn chi phí và thời gian di chuyển mà vẫn tiếp cận được cơ hội nghề nghiệp. Ðồng thời, các doanh nghiệp (DN) cũng tối ưu hoá quy trình tuyển dụng, chủ động tìm kiếm ứng viên phù hợp chỉ qua vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm khai thác gần 900 đơn hàng tuyển dụng, kết nối việc làm thành công cho hơn 1.100 lao động trong nước và đưa 1.419 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài, đạt 118,3% kế hoạch năm (vượt 18,3% so với chỉ tiêu).

Cùng với đổi mới phương thức tư vấn và kết nối, Trung tâm chú trọng truyền thông trên các nền tảng số. Thông tin tuyển dụng, lịch giao dịch và quy trình tham gia được công khai trên website vieclam.camau.gov.vn, mạng xã hội và các kênh truyền thông địa phương. Ðến nay, website ghi nhận hơn 136 ngàn lượt truy cập, kênh Zalo trên 13 ngàn lượt và Fanpage Facebook đạt gần 60 ngàn lượt tương tác.

Bà Quách Thanh Thoảng cho biết thêm: “Khi tiếp nhận nhu cầu từ DN, chúng tôi nhanh chóng lan toả thông tin trên các nền tảng số. DN có thể linh hoạt chọn hình thức phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Ðặc biệt, với các đơn hàng yêu cầu tiêu chuẩn riêng, Trung tâm chủ động phối hợp với địa phương huy động từ 5-10 lao động phù hợp nhất để tham gia phỏng vấn chuyên đề. Quy trình tinh gọn này giúp các thoả thuận được thống nhất nhanh chóng, tạo việc làm kịp thời cho người dân”.

Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng được đẩy mạnh. Trung tâm đã hợp tác với hơn 40 DN hoạt động trong lĩnh vực đưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài, cung cấp đều đặn từ 10-20 đơn hàng mỗi tuần trên các nền tảng số, mở rộng cho NLÐ.

Đột phá từ hệ sinh thái số và trợ lý ảo ai

Một điểm nhấn trong CÐS của Trung tâm DVVL tỉnh là xây dựng hệ sinh thái thông tin đa chiều, đưa Tổng đài trợ lý ảo AI vào hoạt động. Mô hình "Tìm kiếm việc làm thông minh" này mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho cả NLÐ lẫn nhà tuyển dụng.

Tổng đài AI hoạt động 24/7, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, việc làm trong nước và thị trường lao động ngoài nước. Với những vấn đề chuyên sâu, hệ thống ghi nhận thông tin và chuyển đến tư vấn viên xử lý trong giờ hành chính. Qua đó, NLÐ được tiếp cận thông tin kịp thời, hạn chế nguy cơ gặp phải các chiêu trò lừa đảo tuyển dụng.

Anh Quách Công Khoái (xã Biển Bạch) chia sẻ: “Trải nghiệm Tổng đài AI thực sự rất bất ngờ vì hệ thống phản hồi cực kỳ nhanh và chính xác. Những thắc mắc về hồ sơ, chính sách hay thị trường lao động đều được trợ lý ảo tư vấn chi tiết. Với người dân ở xa trung tâm, đây là kênh hỗ trợ rất thiết thực và an toàn”.

Thông tin tuyển dụng lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thiết kế minh bạch, trực quan và chia sẻ rộng rãi qua kênh Fanpage, Zalo nhằm giúp người lao động dễ dàng tiếp cận các đơn hàng chất lượng.

Trung tâm cũng đổi mới cách truyền tải thông tin tuyển dụng. Thay cho các bản tin thuần văn bản, thông tin việc làm được sản xuất thành video ngắn, đăng tải định kỳ trên website và mạng xã hội. Mã QR được tích hợp vào tờ rơi, phiếu đăng ký tìm việc và thông báo tuyển dụng, giúp NLÐ dễ dàng tra cứu thông tin về đơn hàng, điều kiện tham gia, quy trình tuyển dụng và quyền lợi liên quan.

Nhấn mạnh về giải pháp an toàn cho NLÐ, bà Quách Thanh Thoảng lưu ý: “Người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký tìm việc trực tuyến qua Website, Zalo hoặc Fanpage chính thức của Trung tâm. Chúng tôi tiếp nhận hồ sơ linh hoạt theo cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ðể đảm bảo quyền lợi chính đáng và được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, NLÐ đặc biệt là người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nên đăng ký thông qua các cơ quan quản lý nhà nước chính thống, tránh bị các đối tượng xấu trục lợi”.

CÐS tại Cà Mau cũng được kết nối với hạ tầng dữ liệu lao động quốc gia. Việc đưa Sàn Giao dịch việc làm quốc gia đi vào hoạt động từ ngày 14/4 mở thêm cơ hội kết nối tuyển dụng trên phạm vi toàn quốc. Vượt qua mọi rào cản về địa giới hành chính, NLÐ khi tham gia hệ thống sẽ được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ gợi ý việc làm phù hợp với năng lực. Mọi khâu từ tạo hồ sơ, tìm kiếm, ứng tuyển cho đến tham gia phiên giao dịch trực tuyến đều được tích hợp nhanh chóng, tiện lợi trên một nền tảng số.

CÐS trong dịch vụ việc làm không chỉ là sự thay đổi về công cụ, mà là bước chuyển lớn trong tư duy phục vụ Nhân dân. Sự chủ động, sáng tạo của Trung tâm DVVL tỉnh đang góp phần xây dựng thị trường lao động linh hoạt, minh bạch và hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.