Mở rộng cơ hội phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam

Các đại biểu bấm nút khai mạc Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam 2026 (VAF 2026). (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, hợp tác, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu.

Diễn ra từ ngày 4-6/11, VAF 2026 do BCI Aerospace – Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp với Công ty Global Expo Việt Nam. Airbus tham gia với vai trò Đối tác chiến lược, Viettel là Đối tác công nghiệp.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hàng không giữ vai trò quan trọng trong kết nối Việt Nam với thế giới, thúc đẩy thương mại, du lịch và phát triển kinh tế. Nhu cầu mở rộng đội tàu bay, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho công nghiệp hàng không trong nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc Triển lãm. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Đặc biệt, các dự án cảng hàng không quy mô lớn như Long Thành, Gia Bình không chỉ đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng vật tư, thiết bị và đào tạo nhân lực trong nước.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đã có những nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác quốc tế. Airbus hiện đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trong khai thác, bảo dưỡng tàu bay, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực giám sát an toàn. Một số cơ sở sản xuất trong nước cũng đã tham gia chế tạo cấu kiện, linh kiện cho các chương trình tàu bay quốc tế.

Đáng chú ý, tàu bay Airbus hiện chiếm khoảng 80% đội tàu bay đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu vẫn cần được mở rộng cả về quy mô, năng lực công nghệ và giá trị gia tăng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên năm định hướng hợp tác trọng tâm.

Trước hết, xây dựng chương trình phát triển nhà cung ứng hàng không tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay; đẩy mạnh đào tạo nhân lực gắn với chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển hàng không xanh, nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật. Thứ trưởng đề nghị các bên sớm xác định đầu mối, danh mục dự án ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể sau diễn đàn, bảo đảm các cam kết hợp tác được chuyển hóa thành kết quả thực chất, từ phát triển doanh nghiệp cung ứng, triển khai hợp đồng đến đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực kỹ thuật.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và lâu dài với các đối tác quốc tế nhằm xây dựng ngành công nghiệp hàng không hiện đại, đáp ứng nhu cầu trong nước, từng bước nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

VAF 2026 quy tụ nhiều thành phần trong hệ sinh thái hàng không, từ các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), doanh nghiệp cung ứng cấp 1 (Tier 1), cấp 2 (Tier 2), hãng hàng không, doanh nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) đến các nhà cung cấp công nghệ, tổ chức chuyên ngành và cơ sở đào tạo. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận đối tác quốc tế, tìm hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, nhu cầu cung ứng và các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Trong khuôn khổ Triển lãm, các hội nghị chuyên ngành và hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B Matching) tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực như xu hướng thị trường hàng không toàn cầu, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác công nghiệp. Các phiên kết nối được bố trí trước, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và cơ hội đầu tư.

Khách tham quan trải nghiệm tại gian hàng Triển lãm. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Bên cạnh đó, Diễn đàn cập nhật những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai ngành hàng không, như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), bảo dưỡng dự báo, tự động hóa, robot, sản xuất bồi đắp và vật liệu tiên tiến.

Một điểm nhấn của chương trình là NextGen Aerospace Talent Day, diễn ra ngày 6/11, nhằm kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và sinh viên. Hoạt động tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, kỹ năng chuyên môn và định hướng đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không.

Thông qua mô hình kết hợp Triển lãm, hội nghị chuyên ngành, kết nối giao thương và phát triển nhân lực, VAF 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hàng không Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và hội nhập sâu rộng.