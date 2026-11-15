Mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) tích cực thực hành, nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: QK

Tình trạng thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo đang đặt ra yêu cầu có giải pháp phù hợp. Theo thống kê, trong quý III-2026, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi thuộc nhóm này, chiếm 11,2%. Nguyên nhân có thể xuất phát từ thiếu thông tin hướng nghiệp, hạn chế kỹ năng, hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa tìm được việc phù hợp.

Trước vấn đề đó, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 11636/VPCP-KGVX ngày 13/11/2026 xác định định hướng phát triển thị trường lao động, nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ thanh niên. Trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh hướng nghiệp, đào tạo, đào tạo lại và phát triển kỹ năng nghề; kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ thanh niên tiếp cận việc làm. Các nhóm ít lợi thế, như thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, phụ nữ trẻ và người có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm hỗ trợ phù hợp.

Định hướng này đặt việc làm trong mối liên hệ với quá trình phát triển lâu dài. Bên cạnh kết nối tuyển dụng, thanh niên được hỗ trợ lựa chọn nghề, trang bị kỹ năng và duy trì việc làm. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp giúp chính sách đến đúng đối tượng, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho người trẻ.

Tại Thái Nguyên, mở rộng cơ hội cho thanh niên gắn với yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động. Các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất tạo nhu cầu nhân lực đa dạng, song khoảng cách giữa yêu cầu tuyển dụng và năng lực người tìm việc vẫn còn. Nhiều vị trí đòi hỏi tay nghề, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng công nghệ, trong khi một bộ phận người trẻ còn thiếu kinh nghiệm.

Hướng nghiệp, đào tạo nghề sát nhu cầu thị trường sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này. Các cơ sở đào tạo phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập; doanh nghiệp tham gia đào tạo tại chỗ, giúp lao động trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.

Thanh niên ở nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, học nghề và việc làm. Phiên giao dịch việc làm lưu động, tư vấn tại cơ sở và đào tạo linh hoạt góp phần giảm trở ngại về địa lý, chi phí. Với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ còn thể hiện ở tiền lương, điều kiện làm việc và triển vọng nghề nghiệp. Đây là những yếu tố giúp người lao động yên tâm gắn bó, góp phần xây dựng lực lượng nhân lực trẻ có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên là đầu tư vào chất lượng nguồn nhân lực và sức phát triển lâu dài của địa phương. Khi được định hướng nghề nghiệp, trang bị kỹ năng và tạo điều kiện tiếp cận việc làm phù hợp, thanh niên có thể phát huy năng lực, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.