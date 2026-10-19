Mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động
Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, ngày 18/10, Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND xã Trà Tân tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026 với chủ đề “Tư vấn - Tuyển dụng - Kết nối việc làm” tại hội trường UBND xã.
Chương trình đã thu hút khoảng 200 người lao động trên địa bàn 7 thôn đến tham gia. Sự kiện có sự đồng hành của 11 đơn vị, gồm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, các đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cùng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
Tại phiên giao dịch, người lao động đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin trực tiếp về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức lương, các chế độ chính sách cũng như quy định, chi phí, cơ hội khi đi làm việc ở nước ngoài.
Sự kiện đặc biệt chú trọng ưu tiên các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.
Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại Trà Tân là cầu nối thiết thực giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động.
Qua đó, không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững mà còn hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mo-rong-co-hoi-nghe-nghiep-nang-cao-thu-nhap-cho-nguoi-lao-dong-470155.html