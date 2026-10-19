Mở rộng cơ hội nghề nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động

Quang cảnh phiên giao dịch việc làm tại xã Trà Tân

Chương trình đã thu hút khoảng 200 người lao động trên địa bàn 7 thôn đến tham gia. Sự kiện có sự đồng hành của 11 đơn vị, gồm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, các đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cùng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Tại phiên giao dịch, người lao động đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin trực tiếp về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức lương, các chế độ chính sách cũng như quy định, chi phí, cơ hội khi đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Sự kiện đặc biệt chú trọng ưu tiên các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại Trà Tân là cầu nối thiết thực giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động.

Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Qua đó, không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững mà còn hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.