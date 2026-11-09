Mở rộng cơ hội kinh doanh từ dòng khách Hồi giáo

Các dịch vụ ẩm thực phù hợp góp phần đáp ứng nhu cầu của du khách Hồi giáo khi đến Đà Nẵng. Ảnh: SÔNG BỒ

Tiềm năng thị trường Halal

Trong quá trình nghiên cứu thị trường Halal, PGS-TS. Đinh Công Hoàng, Trưởng phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á thuộc Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, ghi nhận nhiều đoàn khách từ Kazakhstan, Azerbaijan, Kyrgyzstan và Uzbekistan lựa chọn các khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng để nghỉ dưỡng. Có những gia đình đi cùng nhiều thành viên, thậm chí mang theo người giúp việc. Họ sử dụng các dịch vụ cao cấp và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi tại khách sạn.

Với các quốc gia không giáp biển như Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan, những điểm đến ven biển như Đà Nẵng có lợi thế thu hút khách nghỉ dưỡng, nhất là các gia đình có khả năng chi trả cao.

Điều đáng chú ý là dù lưu trú dài ngày, hoạt động của những nhóm khách này vẫn chủ yếu tập trung trong khách sạn, trong khi các dịch vụ bên ngoài chưa được khai thác tương xứng. “Đây là những phân khúc mà họ tiêu tiền, ở lâu hơn và chi nhiều hơn mà chúng ta chưa khai thác mạnh mẽ”, ông Hoàng nhận định.

Từ thực tế này, vấn đề không chỉ là thu hút thêm khách quốc tế mà còn là làm sao để doanh thu từ những chuyến nghỉ dưỡng được mở rộng sang nhiều hoạt động kinh doanh tại địa phương. Một gia đình lưu trú nhiều ngày có thể có nhu cầu ăn uống, mua sắm, vận chuyển, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Nếu có những sản phẩm phù hợp, doanh thu không chỉ tập trung tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà còn đến với nhà hàng, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Quy mô thị trường khách Hồi giáo quốc tế cũng cho thấy dư địa phát triển. Ông Fazal Bahardeen, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành CrescentRating và HalalTrip, dẫn số liệu năm 2025 thế giới ghi nhận khoảng 196 triệu lượt khách Hồi giáo đi du lịch quốc tế, tăng 11% so với năm trước.

Với Đà Nẵng, cơ hội nằm ở việc nhận diện và tiếp cận những phân khúc phù hợp, đặc biệt là nhóm khách nghỉ dưỡng dài ngày, sử dụng dịch vụ cao cấp từ Trung Đông và một số quốc gia Trung Á.

Để khai thác thị trường, PGS-TS. Đinh Công Hoàng gợi ý Đà Nẵng có thể tổ chức “Tháng Halal”, kết hợp hội chợ kết nối doanh nghiệp và các cuộc thi ẩm thực. Những hoạt động này không chỉ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khách Hồi giáo mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ là hướng đi để doanh nghiệp Đà Nẵng khai thác tốt hơn thị trường khách Hồi giáo. Ảnh: SÔNG BỒ

Xây dựng sản phẩm phù hợp

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định thành phố cần tiếp cận sâu hơn những phân khúc khách Hồi giáo có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày, bên cạnh các thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, sản phẩm du lịch không thể chỉ dừng ở phòng nghỉ hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Du khách còn cần nhà hàng phục vụ thực phẩm Halal và những dịch vụ phù hợp với thói quen sinh hoạt trong suốt chuyến đi.

Hành trình của du khách bắt đầu từ sân bay, tiếp nối bằng các hoạt động lưu trú, ăn uống, tham quan và mua sắm; theo đó ngay tại sân bay nhân viên hướng dẫn phải am hiểu văn hóa Hồi giáo. Các khách sạn phải quan tâm đến thực phẩm, trong khi điểm tham quan cũng cần bổ sung những dịch vụ tương ứng.

Nếu khách sạn đáp ứng tốt nhu cầu nhưng du khách khó tìm được nhà hàng phù hợp bên ngoài, cơ hội sử dụng thêm các dịch vụ tại địa phương sẽ bị hạn chế. Vì vậy, thành phố cần phát triển hệ thống dịch vụ có sự kết nối, thay vì mỗi cơ sở lưu trú hay nhà hàng tự đáp ứng riêng lẻ.

Một trong những khâu quan trọng là xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm Halal. Để phục vụ khách Hồi giáo, doanh nghiệp không chỉ cần có món ăn phù hợp mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về nguyên liệu, quy trình chế biến và chứng nhận Halal.

PGS-TS. Đinh Công Hoàng lưu ý, phục vụ thị trường này không có nghĩa các nhà hàng phải tập trung vào món ăn Pakistan, Ấn Độ hay Trung Đông. Những món Việt Nam, đặc sản địa phương, hải sản, rau củ quả cũng có thể trở thành sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Halal.

Đây là hướng mở cho doanh nghiệp ẩm thực, chế biến thực phẩm và các đơn vị cung ứng nguyên liệu tại Đà Nẵng. Thay vì chỉ tìm cách tăng lượng khách, doanh nghiệp có thể phát triển thêm sản phẩm để phục vụ những du khách đang có mặt tại thành phố.

Bên cạnh hoàn thiện dịch vụ, khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số cũng ngày càng quan trọng. Ông Fazal Bahardeen nhận định nhiều du khách Hồi giáo đang sử dụng các nền tảng trực tuyến và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm khách sạn, nhà hàng, lên kế hoạch cho chuyến đi. Nếu doanh nghiệp thiếu thông tin rõ ràng, chưa có dữ liệu kiểm chứng hoặc chứng nhận phù hợp, khả năng được giới thiệu đến khách hàng sẽ bị hạn chế.

Từ kinh nghiệm tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi CrescentRating đã đánh giá hơn 80 cơ sở và đào tạo hơn 500 nhân sự, ông Fazal đề xuất Đà Nẵng tăng cường đánh giá các nhà hàng, khách sạn thân thiện với người Hồi giáo, công khai thông tin dịch vụ và đưa dữ liệu đã xác thực lên các nền tảng số. Qua đó, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ phù hợp.

Với doanh nghiệp, việc hiện diện trên môi trường số không chỉ dừng ở quảng bá mà còn phải giúp khách hàng nhận biết rõ cơ sở có thể đáp ứng những nhu cầu nào.