Mở rộng cơ hội hợp tác xây dựng, giao thông Việt Nam - Phần Lan

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Đoàn công tác do ông Ville Tavio làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của các cán bộ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp gồm Nokia Việt Nam, Vaisala, Finnvera, Finnpartnership và Miltton Group.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chào mừng đoàn công tác Phần Lan và bày tỏ vui mừng trước những hoạt động trao đổi giữa hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và giao thông.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương, tháng 5/2026, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Phần Lan, trong đó có các cuộc gặp với Bộ Giao thông và Truyền thông Phần Lan cùng Cơ quan Giao thông và Truyền thông Phần Lan. Các cuộc làm việc tập trung vào hoàn thiện pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa, quản lý hạ tầng và chuyển đổi số trong quản lý cảng biển, vận tải biển.

Tiếp đó, ngày 29/5, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế cùng đoàn doanh nghiệp Phần Lan. Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, hàng không, giao thông đô thị, hạ tầng thông minh và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng hoan nghênh các doanh nghiệp Phần Lan đến Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ mong muốn lắng nghe ý kiến, đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Về phía Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Ville Tavio cảm ơn Bộ Xây dựng đã tiếp đón và tổ chức buổi làm việc.

Ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan (thứ hai từ bên trái sang) phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Ông Ville Tavio bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Phần Lan có cơ hội kết nối, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm xây dựng với các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Đoàn công tác đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường xây dựng và giao thông Việt Nam, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là cơ sở để thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình và định hướng hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với các đối tác Phần Lan trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh, bền vững; chuyển đổi số; phát triển đô thị xanh, thông minh; hàng không, hàng hải và các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển hạ tầng. Hai bên cũng thảo luận việc tiếp tục triển khai các kết quả hợp tác đạt được sau chuyến thăm Phần Lan của lãnh đạo Bộ Xây dựng vào tháng 5.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Phần Lan trong đoàn công tác đã giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng, hướng tới rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí. Các đơn vị bày tỏ mong muốn giới thiệu những giải pháp này tới các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện Bộ Xây dựng và đoàn công tác Phần Lan chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định Bộ Xây dựng sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong ngành, hỗ trợ kết nối đầu mối và trao đổi thông tin giữa các bên. Bộ cũng có thể tổ chức các hội nghị, hội thảo để doanh nghiệp Phần Lan giới thiệu công nghệ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tới doanh nghiệp Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.