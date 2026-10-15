Mở rộng cơ hội hợp tác xây dựng, giao thông giữa Việt Nam và Phần Lan

Đoàn làm việc do ông Ville Tavio làm Trưởng đoàn, cùng cán bộ Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp: Nokia Việt Nam, Vaisala, Finnvera, Finnpartnership và Miltton Group.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn bày tỏ niềm vui và trân trọng chào mừng đoàn công tác. Thứ trưởng cho biết, hai bên đã có rất nhiều trao đổi song phương để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Tháng 5/2026, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Phần Lan, trong đó có các cuộc làm việc với Bộ Giao thông và Truyền thông Phần Lan, Cơ quan Giao thông và Truyền thông Phần Lan. Nội dung tập trung vào hoàn thiện pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa, quản lý hạ tầng và chuyển đổi số trong quản lý cảng biển, vận tải biển.

Ngày 29/5/2026, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế cùng đoàn doanh nghiệp Phần Lan, trao đổi khả năng hợp tác về cảng biển, logistics, hàng không, giao thông đô thị, hạ tầng thông minh và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho biết, Bộ Xây dựng rất hoan nghênh các doanh nghiệp Phần Lan đã tới Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm. Thông qua buổi làm việc hôm nay, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong muốn lắng nghe những ý kiến, chia sẻ về các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan gửi lời cảm ơn đến Bộ Xây dựng đã tiếp đón và tổ chức buổi làm việc.

Ông Ville Tavio mong muốn, các doanh nghiệp tại Phần Lan có thể kết nối phương pháp xây dựng với các công ty lớn tại Việt Nam.

Đoàn làm việc đánh giá cao tiềm năng về xây dựng và giao thông tại thị trường Việt Nam và kỳ vọng đây sẽ là cửa ngõ quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu, hợp tác phát triển giữa hai bên.

Ông Ville Tavio, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan (thứ hai từ bên trái sang) phát biểu tại buổi làm việc.

Hai bên trao đổi tình hình và định hướng hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và các đối tác Phần Lan trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh, bền vững; chuyển đổi số; phát triển đô thị xanh, thông minh; hàng không, hàng hải và các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển hạ tầng.

Đồng thời trao đổi về việc tiếp tục triển khai các kết quả hợp tác sau chuyến thăm Phần Lan của lãnh đạo Bộ Xây dựng vào tháng 5/2026.

Đại diện Bộ Xây dựng và đoàn công tác Phần Lan chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Phần Lan trong đoàn công tác đã giới thiệu các công nghệ đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí, công nghệ tiên tiến trong ngành. Các đơn vị mong muốn được giới thiệu những công nghệ này tới với doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn bày tỏ, Bộ Xây dựng sẵn sàng thúc đẩy các hợp tác trong ngành, trao đổi các đầu mối, thông tin liên lạc. Phía Việt Nam có thể tổ chức các hội nghị, hội thảo để doanh nghiệp Phần Lan giới thiệu công nghệ trong các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đến các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ngoại giao giữa hai nước.