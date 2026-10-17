Mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành tổ chức sự kiện và triển lãm

Ngày 17/10/2026, Tuần lễ tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (Vietnam Event & Exhibition Week 2026 -2026) đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Sự kiện do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và tổ chức sự kiện Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị tổ chức chương trình, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Đại biểu nhấn nút khai mạc Tuần lễ tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm "Plase show" và "Wedtech show" mở rộng phạm vi kết nối sang ngành dịch vụ cưới, giúp các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp công nghệ âm thanh, ánh sáng, trang trí tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng.

Ông Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam, chia sẻ: "Chất lượng của một sự kiện được tạo nên bởi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. Tuần lễ tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đóng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành".

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Trong 3 ngày diễn ra, Tuần lễ tổ chức sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 còn có nhiều chương trình hội thảo chuyên ngành, tọa đàm định hướng như: "Công nghiệp concert và giải trí: Từ bùng nổ đến bền vững", "Veca summit 2026 - Liên kết để vươn tầm", hội thảo "Ứng biến xử lý các tình huống phát sinh tại sự kiện", cùng các buổi trình diễn công nghệ âm thanh line array ngoài trời.

Đặc biệt, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật và trình diễn độc đáo như đêm nhạc "Wefest - rock edition: awaken", "Wedtech fashion show - The new wedding" cùng chương trình giao lưu “Sau cánh gà- chuyện nghề sự kiện" dành cho sinh viên và người trẻ yêu thích lĩnh vực này.

Từ những kết nối tại sự kiện, ngành triển lãm và tổ chức sự kiện Việt Nam được kỳ vọng từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, phát huy sức sáng tạo và hình thành những sản phẩm có giá trị kinh tế, văn hóa, góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.