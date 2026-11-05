Mở rộng cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển sâu rộng lĩnh vực điều trị ung thư tại Việt Nam

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: THÁI HÀ)

Sáng 5/11 tại Hà Nội, Bệnh viện K tổ chức Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026” quy tụ hơn 1.300 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến, gần 100 chuyên gia đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 20 Giáo sư đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các Hiệp hội chuyên môn uy tín trên thế giới và các chuyên gia ung thư của Việt Nam.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ; Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam; Giáo sư Julie R.Gralow, Phó Chủ tịch Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO); Bà Crystal Denlinger, Giám đốc điều hành, Mạng lưới Ung thư toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN); đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; Ban Lãnh đạo Bệnh viện K, lãnh đạo Sở Y tế, các Bệnh viện Trung ương, bệnh viện, trung tâm, khoa ung bướu các tỉnh, thành phố; đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế…

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026” sẽ cập nhật những nghiên cứu nổi bật và kết quả mới có giá trị từ các nghiên cứu quốc tế, được lựa chọn và thảo luận trong thực hành lâm sàng. Đây là cơ hội để các bác sĩ, nhà nghiên cứu và chuyên gia ung thư Việt Nam tiếp cận với những bằng chứng mới, đồng thời cùng trao đổi về khả năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh chung.

Gần 120 bài trình bày cập nhật nghiên cứu, tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ung thư

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: "Chủ đề của hội thảo ‘Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập’ có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với vai trò là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư đầu ngành của cả nước, Bệnh viện K cũng xác định phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số song song với tăng cường hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng cho sự phát triển của bệnh viện. Chúng tôi mong muốn không chỉ đưa những tiến bộ của thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, mà còn từng bước chia sẻ kết quả nghiên cứu của Việt Nam với các đồng nghiệp quốc tế, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư. Việc hội nhập quốc tế cần đi đôi với tăng cường nội lực khoa học và năng lực triển khai trong nước".

Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng cho biết, thời gian qua, Bệnh viện đã tiến hành hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3, đa quốc gia, và trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu pha 1; cũng như, có gần 200 bài báo quốc tế uy tín được công bố, nhiều chương sách quốc tế được xuất bản, và có nhiều bác sĩ của Bệnh viện tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín với vai trò là diễn giả khách mời. Đặc biệt có gần 40 bác sĩ từ các nước Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia... đến Bệnh viện K giao lưu, trao đổi và học tập kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Thời gian qua, Bệnh viện K đã tiến hành hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha 3, đa quốc gia, và trong thời gian tới sẽ tiến hành nghiên cứu pha 1. Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng Diễn ra trong hai ngày 5-6/11, hội thảo “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026” gồm 22 phiên, với gần 120 bài trình bày chuyên môn đến từ các chuyên gia quốc tế và trong nước, trong đó có gần 95% bài báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh. Cụ thể, hội thảo cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ung thư bao gồm những dữ liệu chuyên sâu trong ung thư đầu cổ, vú, phổi và lồng ngực, tiêu hóa, phụ khoa, niệu–sinh dục, xương-phần mềm, u thần kinh, ung thư huyết học, nhi khoa, với các nghiên cứu mới và những vấn đề đang có tác động lớn đến thực hành điều trị. Cùng với đó là những nghiên cứu có khả năng thay đổi thực hành. Theo đó, các phiên khoa học tập trung vào những dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quan trọng, bao phủ nhiều chiến lược điều trị mới, từ điều trị bổ trợ, bổ trợ trước, điều trị giai đoạn tiến triển di căn đến các tiếp cận cá thể hóa và ứng dụng các công nghệ sinh học hiện đại. Một điểm nhấn khác của hội thảo là ngoài cập nhật những nghiên cứu mới nhất, đây còn là diễn đàn để các chuyên gia cùng phân tích, trao đổi và thảo luận chuyên sâu, góp phần tối ưu hóa thực hành điều trị.

Năm định hướng trọng tâm đối với sự phát triển của ngành ung thư Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đánh giá cao Bệnh viện K đã phối hợp các tổ chức, đơn vị, cá nhân để thực hiện hội thảo ý nghĩa này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, áp dụng những tiến bộ công nghệ vào thực tiễn, cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, đồng thời tạo cơ hội học tập, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm một cách toàn diện giữa các chuyên gia quốc tế và trong nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, ung thư không chỉ là thách thức lớn của y học mà còn là vấn đề của sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. Đằng sau mỗi người bệnh ung thư là một gia đình với biết bao lo lắng, kỳ vọng và những gánh nặng không chỉ về sức khỏe mà cả về kinh tế, tinh thần.

“Ngày nay, y học đang có những bước tiến vượt bậc trong chẩn đoán phân tử, giải trình tự gene, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác. Những tiến bộ ấy đang từng bước thay đổi tiên lượng và cơ hội sống của nhiều người bệnh. Nhưng với tư cách những người làm khoa học và quản lý y tế, chúng ta phải trả lời một câu hỏi lớn hơn: Những thành tựu ấy đã đến được với bao nhiêu người bệnh? Bao nhiêu người được phát hiện sớm, điều trị đúng, sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn? Đó mới là thước đo thực chất của tiến bộ y học”, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nói.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đánh giá, những năm qua, ngành ung thư Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, tình trạng phát hiện bệnh muộn, sự chênh lệch về năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn.

Ngành ung thư Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng phát hiện bệnh muộn, sự chênh lệch về năng lực điều trị giữa các tuyến, chi phí của nhiều phương pháp điều trị mới và gánh nặng đối với người bệnh vẫn là những thách thức lớn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ

Từ thực trạng này, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh năm định hướng trọng tâm đối với sự phát triển của ngành ung thư Việt Nam trong thời gian tới, đó là: Chuyển mạnh từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm nền tảng; Phát triển mạng lưới ung thư quốc gia đồng bộ, liên thông, phân tầng chuyên môn và lấy chất lượng điều trị làm trung tâm; Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, nhưng phải dựa trên bằng chứng khoa học và hiệu quả thực tiễn; Kết hợp chặt chẽ tiến bộ chuyên môn với đổi mới quản trị, hoàn thiện chính sách tài chính y tế và bảo đảm quyền lợi người bệnh; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng tầm vị thế ung thư học Việt Nam.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị các cơ sở chuyên ngành đẩy mạnh nghiên cứu đa trung tâm, thử nghiệm lâm sàng, xây dựng hệ thống dữ liệu và ghi nhận ung thư có chất lượng, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y học chính xác trên cơ sở khoa học và bảo đảm an toàn thông tin. Các đơn vị y tế cần chuyển từ tiếp nhận thành tựu khoa học sang chủ động tham gia nghiên cứu, tạo ra bằng chứng và đóng góp tri thức cho y học thế giới.

Chỉ rõ nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại mang lại hy vọng lớn, nhưng chi phí cũng đặt ra những thách thức đối với người bệnh và hệ thống bảo hiểm y tế, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho rằng cần phải thúc đẩy đánh giá công nghệ y tế, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, dựa trên bằng chứng, hiệu quả điều trị và khả năng cân đối nguồn lực.

“Mỗi đồng ngân sách, mỗi đồng từ Quỹ Bảo hiểm y tế và mỗi khoản chi trả của người dân đều phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế theo đúng quy định pháp luật”, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chia sẻ.

Giáo sư Julie R. Gralow, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) chia sẻ tại hội thảo.

Kết nối ký Biên bản ghi nhớ với Mạng lưới Ung thư toàn diện quốc gia Hoa Kỳ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện K chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư toàn diện quốc gia Hoa Kỳ (NCCN). Đây là một trong những Tổ chức Ung thư uy tín trên toàn cầu.

Tại hội thảo cũng công bố thêm 3 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh ung thư của NCCN phiên bản Việt hóa, hướng tới hoàn thành 10 bệnh ung thư phổ biến của Việt Nam trong năm 2027.

Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng chia sẻ: “Các hướng dẫn này được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia NCCN, đồng thời được các chuyên gia ung bướu hàng đầu Việt Nam, đại diện cho cả ba miền bắc, trung, nam, rà soát và thảo luận kỹ lưỡng. Các hướng dẫn được điều chỉnh có tính đến nguồn lực và điều kiện thực hành tại Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu chuyên môn quan trọng dành cho các bác sĩ ung bướu trên toàn quốc, hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định phù hợp trong suốt quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung thư”.

Bà Crystal Denlinger, Giám đốc điều hành, Mạng lưới Ung thư toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN) chia sẻ tại hội thảo.

Ngoài ra cũng tại hội thảo, Bệnh viện K cũng tiếp tục ký hợp tác với Trung tâm Ung thư quốc gia Hàn Quốc; Bệnh viện Tưởng niệm Chung-ho, Đại học Y khoa Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc); Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản; Viện Curie, Cộng hòa Pháp; Bệnh viện Đại học Nice, Cộng hòa Pháp; Trường đại học Sorbonne Paris Nord, Cộng hòa Pháp...