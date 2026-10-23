Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại tại Bulgaria

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa được bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria, kiêm nhiệm Cộng hòa Bắc Macedonia; ông Atanas Zafirov, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria (BSP); đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria đón tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 75 năm giữa Việt Nam và Bulgaria là nền tảng thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, giai đoạn 2021-2025, GRDP của tỉnh tăng bình quân 9,05%/năm; 9 tháng năm 2026 tăng 8,54%. Thanh Hóa đã thu hút 206 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; khoa học, công nghệ, năng lượng, logistics và du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho ông Atanas Zafirov, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ kết nối Thanh Hóa với chính quyền, doanh nghiệp Bulgaria; quảng bá môi trường đầu tư, danh mục dự án ưu tiên và các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Bulgaria phát huy vai trò cầu nối thương mại, đầu tư, kết nối thị trường và chuyển giao công nghệ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trân trọng mời các doanh nghiệp, doanh nhân Bulgaria sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Tại buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria, trên cơ sở định hướng phát triển của Thanh Hóa và thế mạnh của doanh nghiệp Bulgaria, tỉnh đề xuất thúc đẩy hợp tác trên 4 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng; mở rộng thương mại hai chiều; hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực; duy trì kết nối doanh nghiệp, tổ chức khảo sát thực tế để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm và các đại biểu dự diễn đàn tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Trong lĩnh vực đầu tư, Thanh Hóa mong muốn các doanh nghiệp Bulgaria nghiên cứu, triển khai dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông sản, cơ khí, linh kiện, thiết bị điện, vật liệu và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Các doanh nghiệp có thể đầu tư trực tiếp, liên doanh hoặc hợp tác với doanh nghiệp Thanh Hóa nhằm kết hợp công nghệ, kinh nghiệm quản lý với nguồn nhân lực, nguyên liệu và điều kiện hạ tầng của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm đề xuất kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối Bulgaria. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Về thương mại, tỉnh đề xuất kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối Bulgaria để mở rộng thị trường cho hàng may mặc, giày dép, nông sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm công nghiệp. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội tiếp cận máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản và các sản phẩm của Bulgaria phục vụ nhu cầu sản xuất trong tỉnh. Trước mắt, hai bên có thể lựa chọn một số nhóm hàng có tiềm năng để tổ chức các phiên kết nối chuyên sâu, tiến tới giao dịch cụ thể.

Đối với khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực, Thanh Hóa mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ tại thành phố Sofia về tự động hóa sản xuất, công nghệ sinh học, bảo quản thực phẩm, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải và chuyển đổi số.

Hai bên có thể xác định những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, trao đổi chuyên gia, thử nghiệm giải pháp ở quy mô phù hợp trước khi mở rộng ứng dụng; đồng thời kết nối các cơ sở đào tạo, đào tạo nghề của hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho ông Tsvetan Simeonov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Khẳng định cam kết đồng hành với nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ đối với các dự án quy mô lớn, trọng điểm xuyên suốt quá trình đầu tư, từ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng, kết nối hạ tầng đến khi dự án đi vào hoạt động, với phương châm “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”, hướng tới phát triển bền vững.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hoá làm việc với chính quyền thành phố Plovdiv. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Tỉnh Thanh Hóa trân trọng mời chính quyền thành phố Sofia, các hiệp hội và doanh nghiệp Bulgaria đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời đề nghị duy trì đầu mối liên hệ thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và khảo sát thực tế. Sở Ngoại vụ Thanh Hoá được giao làm đầu mối phối hợp, xúc tiến các nội dung hợp tác giữa các bên.

Các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và thành phố Plovdiv trao đổi thông tin tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá

Đoàn công tác của tỉnh cũng làm việc với chính quyền thành phố Plovdiv, Khu kinh tế Trakia nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng.