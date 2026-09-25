Mở rộng cơ hội giao thương sản phẩm halal Việt Nam tại Indonesia

Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm halal độc đáo tại Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Hội chợ Công nghiệp Halal quốc tế Indonesia (Halal Indo 2026) vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Indonesia (ICE), tỉnh Banten, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 24 đến 27/9, đây là lần thứ ba Halal Indo được tổ chức. Hơn 500 thương hiệu tham gia hội chợ, với sự góp mặt của doanh nghiệp đến từ nhiều thị trường như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kazakhstan. Ban tổ chức ước tính sự kiện thu hút hơn 28.000 lượt khách, trong đó có các nhà mua hàng và đối tác kinh doanh quốc tế.

Không chỉ tập trung vào thực phẩm và đồ uống, Halal Indo 2026 giới thiệu hệ sinh thái công nghiệp halal gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang, sản phẩm phong cách sống, dệt may, đồ gia dụng và các lĩnh vực liên quan đến tài chính Hồi giáo. Các hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ nhà sản xuất tìm kiếm nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác tại thị trường nước ngoài.

Tại hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đã được chứng nhận halal. Bà Bùi Thị Thu Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Danny Green, cho biết hội chợ là cơ hội để kết nối, giao lưu và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam tới thị trường Indonesia và cộng đồng halal quốc tế.

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường, Indonesia là thị trường có nhiều tiềm năng đối với các sản phẩm halal có nguồn gốc từ Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có tổ chức gian hàng tại các hội chợ để quảng bá sản phẩm và kết nối đối tác.

Theo Cơ quan Bảo đảm Sản phẩm Halal Indonesia (BPJPH), từ ngày 18/10/2026, nghĩa vụ chứng nhận halal sẽ được triển khai đối với nhiều nhóm sản phẩm, gồm thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, một số loại dược phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm cùng một số nhóm hàng tiêu dùng. Quy định cũng áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu thuộc diện điều chỉnh.

Việc đáp ứng yêu cầu chứng nhận halal vì vậy là một trong những điều kiện doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý khi mở rộng hoạt động tại Indonesia.